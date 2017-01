Cameroun: Le pays en quarts de finale

A la faveur de leur match nul hier face au Gabon (0-0), les Lions terminent à la deuxième place du groupe A.

Une rivalité sous-régionale vieille comme le monde. Une ambiance plus qu'électrique. Une qualification pour les quarts de finale en jeu. Tout était réuni pour faire de ce Cameroun-Gabon, match comptant pour la troisième et dernière journée dans le groupe A, une rencontre explosive. Et ce fut le cas avec notamment cinq dernières minutes de folie où les Lions indomptables ont tremblé et envisagé une défaite, signe d'élimination. Mais l'équipe a tenu bon et le point du match obtenu après ce 0-0 suffit au Cameroun pour accéder en quarts de finale de la CAN 2017. Ce qui n'était plus arrivé depuis 2010. Au regard du précédent match et avec l'absence de George Mandjeck, suspendu pour deux cartons jaunes, Hugo Broos a choisi de faire plusieurs changements dans son Onze d'entrée. Nicolas Nkoulou était titularisé en défense centrale alors que Michael Ngadeu remontait au milieu de terrain.

En attaque, la surprise était la présence de Salli à l'aile gauche et Ndip Tambe en pointe. Un choix qui n'a pas manqué d'intriguer quant aux réelles intentions du sélectionneur des Lions. D'ailleurs, leur prestation sur le terrain n'a pas vraiment convaincu. Mais heureusement, le collectif camerounais a tenu et on a eu un Fabrice Ondoa et un Nicolas Nkoulou des grands jours. Le Gabon, obligé de gagner pour se qualifier, a pourtant démarré la partie tambour battant, avec un Denis Bouanga sur tous les bons coups comme cette frappe à la 5e mn ou encore ce superbe coup-franc (20emn) détourné par une claquette tout aussi superbe du portier camerounais. Bassogog tentera bien d'embrouiller la défense gabonaise mais sans résultat. Alors qu'on se dirige vers un nul (0-0) qui fait les affaires des Lions indomptables, le Gabon va manquer le hold-up parfait. Dans les arrêts de jeu, un tir de Bouanga, élu l'Homme du match, est renvoyé par le montant sur un Gabonais qui a la balle de la qualification au bout du pied mais Ondoa sort une parade miraculeuse.

Ouf. Le Cameroun peut souffler et célébrer cette qualification pour les quarts de finale. Seule déception, les Lions terminent deuxièmes derrière le Burkina Faso, vainqueur de la Guinée Bissau 2-0. Ils se rendront donc à Franceville pour affronter, en fin de semaine, le Sénégal, dont la première place est pratiquement assurée dans le groupe B. pour l'anecdote, il faut remonter à la CAN 1994 et l'élimination de la Tunisie pour voir un pays organisateur sorti au premier tour