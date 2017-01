Cameroun: Web journalisme - La Sopecam à jour

Des personnels ont été formés pendant deux semaines par des experts de l'institut de journalisme de Bordeaux.

En matière de Web journalisme, la Société de presse et d'Editions du Cameroun (Sopecam) a pris de l'avance. Le directeur général de l'entreprise a fait appel à l'expertise de l'Institut de journalisme de Bordeaux. Ainsi, Rayya Roumanos, maîtres de conférences et Jean-Charles Bouniol, enseignant ont fait le déplacement de Yaoundé pour former des journalistes et infographistes à cet effet. Et à la clôture du séminaire vendredi au siège de la Sopecam, la présentation des travaux des stagiaires n'a pas laissé le directeur général indifférente. Encore moins le directeur général adjoint, Shey Peter Mabu et l'ensemble du staff de la Rédaction de Cameroon Tribune. « Félicitations », a lancé Marie-Claire Nnana, après l'intervention de Gibrile Kenfack ou de celle de Alain Mazda, entre autres chefs d'équipes de personnels formés.

Ces professionnels de la collecte et du traitement de l'information pour le support papier qu'est Cameroon Tribune, ont surfé pendant deux semaines sur les vagues du journalisme numérique. Après la phase théorique, place a été laissée à la pratique. Et les dossiers web produits par ces amateurs d'hier, ont émerveillé plus d'un. De savants dosages de textes, photos, vidéos et infographies. Le tout prêt à être partagé et commenté dans les réseaux sociaux ou ailleurs. « Nous leur avons essentiellement appris à rédiger pour le Web, à changer leur regard sur les types de narration qu'ils utilisent déjà. Ceci pour adopter d'autres pratiques qui, elles, sont orientées vers le numérique.

Nous avons travaillé sur les modalités d'écriture avec toutes les spécificités en termes de photo, vidéo, son, infographies interactives. Nous leur avons enseigné un programme pour créer les infographies, et un autre pour traiter les photos et monter leurs projets», a fait savoir Rayya Roumanos. Aux deux formateurs, le directeur général a dit : « Nous sommes ravis de constater que vous n'avez pas travaillé pour rien ». Et ce ne sont pas les participants qui ont dit le contraire. « J'ai appris de nouvelles façons de traiter les données à travers le module Data journalisme. J'ai aussi découvert une nouvelle manière de traiter l'information en ligne », a déclaré Sandrine Avomo, journaliste. Sa consoeur Michèle Fogang, elle, pense que « le Web offre une multitude d'opportunités à un journaliste pour viser de nouveaux lecteurs. Ayant déjà une formation de base en journalisme, celle-ci nous ouvre de nouveaux horizons ».