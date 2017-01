Afrique: CAN 2017 - Sébastien Siani « Ça faisait sept ans qu'on attendait ça »

Le Cameroun s'est qualifié hier dimanche pour les quarts de finale de la CAN 2017 en faisant match nul(0-0) face au Gabon hôte de la compétition pour le compte de la dernière journée des phases de groupe. Après cette rencontre, Sébastien Siani s'est dit satisfait de la qualification et se projette sur les matches à venir.

« Ça faisait sept ans qu'on attendait ça. On a montré aujourd'hui que le lion a rugi plus fort que la panthère. Maintenant, nous ne voulons pas nous arrêter là. Il y a un match difficile face au Sénégal, mais on l'a vu avec la Guinée-Bissau, on peut toujours faire douter l'adversaire. Le Sénégal est peut-être l'ogre de la compétition en ce moment, mais un quart de finale ça se joue sur un seul match, donc on verra bien. C'est un duel entre Lions et il y en a un qui rugira plus fort. En tout cas, on a tout donné face au Gabon et on va savourer cette victoire », a déclaré le milieu de terrain camerounais.

Le Cameroun qui termine donc deuxième de son groupe, va affronter pour les quarts le Sénégal qui est sur de terminer premier avant de disputer son troisième match de la compétition.