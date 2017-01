Afrique: CAN 2017 - Les Lions du Sénégal n'impressionnent pas Adolphe Teikeu

En Accrochant les Panthères du Gabon, les Lions indomptables ont décroché la qualification pour les quarts de finale de la CAN 2017. La détermination en valait la peine. Le Cameroun livrait une partie difficile à Libreville.

Contre le pays organisateur qui n'avait pas droit à l'erreur. Crédité de deux points, le Gabon n'avait d'autre choix que de gagner le match contre un adversaire leader du groupe A de la CAN 2017 avec quatre points, mais qui n'avait pas l'assurance de la qualification. Et pourtant, le Cameroun a su contrôler le jeu. Finalement, les deux équipes se séparent dos-à-dos. Le Cameroun redescend à la deuxième place du groupe A derrière l'étonnant Burkina Faso. Il affrontera le Sénégal en quart de finale de la CAN 2017.

« Quand on joue une phase de poules d'une compétition, ce qu'on veut, c'est obtenir la qualification, et c'est ce qu'on a fait. C'est une récompense pour tout le monde, on a montré que notre marque de fabrique, c'est la solidarité. Qu'on ait mal entamé le match ou pas, le plus important, c'était d'être en quarts. Toutes les rencontres ont été difficiles, donc jouer face au Sénégal, ce n'est pas exceptionnel. C'est plutôt exceptionnel pour le Sénégal de jouer face au Cameroun. Côté palmarès, les Lions indomptables sont plus titrés que les Lions de la Téranga. On ne va pas jouer contre les Sénégalais avec la peur au ventre. On va jouer un match de football comme on a joué tous les autres,» a confié Adolphe Teikeu, défenseur du Cameroun au micro de nos confrères de RFI.