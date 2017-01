Afrique: CAN 2017 - Total-Togo l'a célébré avec les conducteurs de taxi-motos

La RD Congo, leader du groupe C de la CAN 2017, affronte pour son troisième match de la compétition le… Plus »

« Nous avons répondu à l'appel du sponsor officiel de cette coupe qui voudrait saisir cette occasion pour soutenir les équipes de football des capitales des pays participants à la CAN 2017 à travers des dons de maillots et de ballons », a indiqué le promoteur du tournoi. Un gala grâce auquel toutes les équipes participantes ont bénéficié de dons de maillots et de ballons.

Ce tournoi a réuni 10 équipes venues de différents quartiers de Lomé. Et c'est l'équipe d'Air Afrique du quartier Assivito qui a remporté le trophée. Elle a battu en finale l'équipe des conducteurs de taxis-motos d'Agoè Assiyéyé sur le score de 1-0, but de Parbey Tchesko.

Total Togo est au cœur de la CAN 2017. Et comme elle l'a annoncée à la veille de la compétition qui se joue au Gabon, la société initie beaucoup d'activités pour assurer la promotion de la jeunesse au cours de cette compétition. Dimanche, Total Togo a organisé un tournoi de football petits poteaux à l'endroit des conducteurs de taxis-motos sur le terrain du lycée d'Agoè à Lomé.

