Tunisie: Lille - Youssef M'sakni dans le viseur du club de Ligue 1

Le mercarto hivernal est toujours en ébullition et les clubs tentent de se renforcer. Le tunisien Youssef M'sakni intéresse le club de ligue 1 française Lille.

Au Qatar depuis 4 ans, la star tunisienne Youssef Msakni a indiqué à ses dirigeants qu'il souhaitait signer en Europe. Et justement , selon nos informations, deux clubs sont décidés à le relancer. La direction qatarie aurait accepté d'accéder à la demande du joueur et aurait même fixé le montant de sa transaction comprise entre 3 et 5 millions d 'euros. Lille serait actuellement en étude du dossier sauf que le club ukrainien du Dynamo de Kiev s'est invité dans la course. Le club ukrainien dispose de gros moyens financiers et serait prêt à proposer une offre séduisante au joueur actuellement au Gabon pour disputer la CAN 2017 avec sa sélection des Aigles du Carthage.