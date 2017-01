Algérie: Officiel - La Stade Rennais recrute Raïs M'Bolhi !

« Le gardien international algérien a signé un contrat d'un an et demi en faveur du Stade Rennais F.C. Formé à l'Olympique de Marseille, il est la deuxième recrue rennaise cet hiver. Dernier rempart de la sélection algérienne, Raïs M'Bolhi (30 ans) a paraphé un contrat d'une durée d'un an et demi avec le Stade Rennais F.C. Retenu pour disputer la CAN avec l'Algérie, le portier algérien retrouvera le centre d'entraînement Henri Guérin, comme Ramy Bensebaini, une fois le parcours de son équipe achevé », peut-on lire sur le site officiel du club breton.

La nouvelle est tombée. Raïs M'Bolhi, le gardien des Fennecs d'Algérie, jouera en Ligue 1 après la CAN 2017. Après avoir obtenu le prêt d'Aldo Kalulu en provenance de l'Olympique Lyonnais pour renforcer son attaque, le club breton vient d'annoncer l'arrivée de M'Bolhi, portier international algérien âgé de 30 ans. Actuellement au Gabon pour y disputer la CAN avec les Fennecs, il ne devrait pas jouer contre le Sénégal ce soir pour le match couperet du groupe B.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.