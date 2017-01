Afrique: CAN 2017 - Serge Angoué - « On a du mal à croire que c'est terminé »

Accroché par le Cameroun et incapable de s'imposer en trois matches, le Gabon a été éliminé dès le premier tour de la CAN 2017. Le miracle tant attendu coté gabonais n'aura finalement pas eu lieu puisque les deux équipes se sont séparées sur un score vierge de 0 but partout. Une issue fatale pour les Gabonais, éliminés de leur CAN 2017.

« La déception est grande, car on joue cette compétition au pays et on est éliminé dès la phase de groupes. On sait également que c'est une énorme déception pour le peuple gabonais. La douleur est énorme et on a du mal à croire que c'est terminé. Je pense qu'on a tout donné. Cameroun-Gabon, c'est toujours un derby, ce sont nos voisins. Nous sommes entrés sur le terrain avec cette volonté de gagner, car il nous fallait cette victoire pour nous qualifier. Il nous a manqué un peu de chance, surtout quand on voit la dernière action, qui finit sur le poteau et qui ensuite est sortie miraculeusement par le gardien. La préparation était vraiment courte, mais on se connaît tous, donc on a essayé de collaborer avec l'entraîneur pour faciliter les choses. Je ne sais pas comment on se remet d'un tel choc », a confié Serge Kevyn Angoué, attaquant du Gabon, dans des propos relayés par RFI.