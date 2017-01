Afrique: CAN 2017 - Ali Yaakoubi et les Aigles veulent faire preuve d'efficacité face au Zimbabwe

Avec trois points en deux rencontres, la Tunisie occupe actuellement la deuxième place du groupe B derrière le Sénégal, déjà qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2017. Les Aigles de Carthage affrontent le Zimbabwe, dernier de la poule, avec l'objectif de décrocher au moins un match nul qui leur permettrait de composter leur billet.

« La victoire devant l'Algérie a réjoui le public tunisien et il importe de construire sur cette bonne performance et de battre le Zimbabwe en faisant preuve d'efficacité même si la rencontre s'annonce bien difficile afin de mériter la qualification », a mis en garde le défenseur central Mohamed Ali Yaakoubi.

Un résultat nul ou une victoire assureront à la Tunisie une place en quarts de finale. Les joueurs tunisiens, avec un nouveau schéma tactique à deux défenseurs uniquement dans l'axe, ont présenté durant les deux premiers matches de cette CAN 2017 leurs deux plus belles prestations de ces dernières années. Mais il faudra avoir aujourd'hui un gardien de but et une défense irréprochables, car dans le cas contraire, et nous l'avons bien vu face au Sénégal, les erreurs vont se payer cash, face à un adversaire qui sera redoutable en attaque. La Tunisie ne devra surtout pas jouer le résultat nul ce soir et poursuivre sur la même philosophie adoptée face au Sénégal et à l'Algérie.