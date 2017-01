Congo-Kinshasa: CAN 2017 - La délégation congolaise arrivée à Port-Gentil

La RDC croise le Togo mardi 24 janvier au stade de Port-Gentil, dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de groupe C de la CAN 2017. Les Congolais sont en tête de ce groupe avec 4 points, suivis des Marocains (3 points), Ivoiriens (2 points) et Togolais (1 points).

«Le voyage a été non seulement long mais également pénible», a confié Enoch Matondo, envoyé spécial de Radio Okapi à la CAN 2017.

Les joueurs et le staff technique sont arrivés à Port-Gentil par un vol affrété une heure après la délégation de journalistes et supporters. Ces derniers ont relié Port-Gentil par bateau, en passant par Libreville.

La délégation congolaise, composée de supporters, animateurs et journalistes, est arrivée à Port-Gentil, dimanche 22 janvier après plus de 24 heures de voyage. Conduite par le secrétaire général aux Sports, Barthelemy Okito, cette délégation avait quitté la ville d'Oyem samedi à 11 heures.

