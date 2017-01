Afrique: Le Gabon abandonne "sa" CAN face au Cameroun

Dans ce match étrange, qui tenait parfois de la Ligue des champions pour l'ambiance et de la Ligue 2 pour le manque de finition, le Cameroun ne s'est pourtant pas non plus créé de franches occasions en première mi-temps.

Mais comment on peut rater ça? A cause de la pelouse humide? D'Oyem à Franceville sans oublier la diaspora, c'est le cri qu'1,2 million de Gabonais ont poussé quand Aubameyang a glissé à côté des filets vides une remise au millimètre de Denis Bouanga (3e).

"La victoire ou la porte". Face au Cameroun qui a laissé l'attaquant Vincent Aboubakar sur la touche, le Gabon est bien passé des paroles aux actes avec un trident plus offensif que d'habitude (Aubameyang, Denis Bouanga et André Biyogo Poko).

C'est la première fois depuis 1994 que le pays-organisateur n'ira pas en quart de finale. Une équipe qui ne sait pas gagner devant 40.000 supporters malgré les visites du président Ali Bongo à l'entraînement, tel aura été le drame des équipiers de Pierre-Emerick Aubameyang, sevré plus que jamais de balles de but face aux Lions indomptables.

