Angola: Huambo - La BNA pour la protection du système financier

Huambo (Angola) — Le gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Walter Filipe, a qualifié samedi, dans la province de Huambo (centre), de fondamentale la protection du système financier dans le pays pour la rendre plus crédible.

Cette crédibilité, a-t-il dit, va permettre au pays d'avoir les devises à travers les opérateurs internationaux et les banques correspondantes.

Le gouverneur a tenu ces propos en marge du cycle de débats sur « la protection et la valorisation du kwanza face à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement au terrorisme », réalisé dans les provinces de Cabinda, Huila, Benguela et Huambo.

Le gestionnaire de la BNA a admis que le système financier angolais a des débilités du point de vue de la supervision des institutions financières bancaires et non bancaires ainsi que les débilités de préservation et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Ce fait, a dit Walter Filipe, a incité les régulateurs internationaux, surtout américains et européens, d'interdire la vente de devises à l'Angola et la réalisation des opérations en dollars.