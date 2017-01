Afrique de l'Ouest: Jammeh quitte le pouvoir - Les termes de l'accord négocie avec la CEDEAO

Yahya Jammeh a finalement cédé le fauteuil face à la pression de la Communauté internationale, notamment la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Grâce à un accord signé avec la Cedeao, à travers ses émissaires que sont les présidents Aplpha Condé de la Guinée et Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie, en présence de sa maman et de la Vice-présidente Issatou Njie Saidy, le désormais ex-président gambien a quitté Banjul à bord d'un jet affrété par le chef de l'Etat de Guinée. Destination Malabo, en Guinée-Equatoriale, après une courte escale à Conakry.

Cet accord obtenu à l'arrachée dispose que Yahya Jammeh va bénéficier d'un statut d'ancien chef de l'Etat. En clair, il conserve un certain nombre d'avantages en nature et un salaire. Selon Rfi.fr, la Cedeao et les Nations unies assurent également que sa sécurité - à lui et à sa famille - sera respectée. Les médiateurs appellent d'ailleurs le futur gouvernement à prendre des mesures pour garantir qu'il n'y ait pas d'intimidations, de harcèlement ou de chasse aux sorcières contre les anciens membres du régime Jammeh. Et, un travail de réconciliation nationale doit également être engagé. Enfin, le président sortant a obtenu la protection de ses biens en Gambie, comme ceux de sa famille et de ses collaborateurs.

Pour ce qui est de son exil, il est qualifié de «temporaire» dans l'accord. L'ex-président pourra revenir en Gambie quand il le souhaitera. Selon des sources Rfi, c'était un point important pour que Yahya Jammeh accepte de quitter ses fonctions et le pays. Cependant, la Cedeao a aussi été ferme sur un point, à savoir que ces garanties de sécurité ne veulent pas dire qu'il y aura une amnistie pour l'ancien président gambien.

«Il peut y avoir des plaintes émises contre lui», assure le président de la Commission de la Cedeao, Marcel Alain De Souza. «Personne ne peut et ne veut garantir une amnistie», insiste une autre source, proche de la médiation.

«LA CEDEAO VA EXAMINER LES EXIGENCES DE YAHYA JAMMEH»

Les exigences de l'ancien président gambien Yahya Jammeh seront soumises à la Cedeao, a déclaré le président de la Commission de l'organisation sous région, Marcel Alain De Souza, face à la presse samedi dernier tard dans la soirée. «Les doléances qu'il a apportées sont à l'étude et seront soumises aux chefs d'Etats (de la Cedeao, ndlr), à l'Union africaine et aux Nations unies. On verra bien».

A l'en croire les «exigences» de Yahya Jammeh sont nombreuses. «Il a souhaité avoir une sorte d'amnistie pour ceux qui ont eu à diriger avec lui, pour son cabinet, ses proches. Il a souhaité qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières et le droit citoyen soit garanti à ceux qui l'ont soutenu. Des garanties que ses biens ne seront pas saisis. Il a souhaité de rester dans son village. Il a souhaité le droit de venir quand il veut en Gambie. Elles ne peuvent pas être toutes rejetées et dans la mesure du possible la Cedeao va essayer de lui assurer une retraite possible», a précisé M. De Souza.

D'ailleurs, révèle-t-il, «les négociations continuent. Une déclaration a été préparée, mais pas adoptée», a souligné Marcel Alain De Souza, non sans inviter le nouveau président gambien Adama Barrow à œuvrer pour l'unité nationale.

«ÉVITER UN BAIN DE SANG»

Dans un communiqué, le président guinéen Alpha Condé «s'est félicité de l'issue heureuse de la crise en Gambie, qui a permis, par le dialogue, d'éviter un bain de sang ».

Dans une déclaration commune publiée peu après le départ de l'ex-président, la Cédéao, l'Union africaine et l'ONU ont annoncé garantir les droits de Yahya Jammeh, y compris à revenir dans son pays, saluant sa «bonne volonté» pour parvenir à un dénouement pacifique de la crise.

Les trois organisations veilleront à le soustraire, avec les siens, aux tentatives de «harcèlement» et de «chasse aux sorcières». Elles se portent également garantes des propriétés de l'ex-président, de sa famille, des membres de son régime ou de son parti, selon le texte.

YAHYA JAMMEH EN EXIL A MALABO : Sur proposition du président équato-guinéen Teodoro Obiang Ngama

Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Ngema Mbasogo s'est proposé d'accueillir le président sortant de la Gambie au dernier moment des négociations de la dernière chance. Selon plusieurs sources proches de la délégation contactées par Rfi, cette option de l'exil en Guinée-Equatoriale serait arrivée assez tard sur la table. Ce serait au cours des dernières négociations, vendredi, que le président Obiang aurait lui-même fait cette proposition.

Auparavant, plusieurs hypothèses avaient été évoquées. Les médiateurs auraient d'abord sollicité l'Arabie Saoudite qui n'aurait pas donné suite. L'option du Nigeria, proposée mi-janvier par le Parlement, aurait été écartée par Jammeh car, d'une part, le Nigeria a été un des premiers pays à mobiliser ses troupes pour une intervention en Gambie et, d'autre part, Yahya Jammeh aurait pu craindre d'éventuelles poursuites. Rappelons que du temps du président Obasanjo, Abuja avait offert l'asile au Libérien Charles Taylor, avant finalement de le livrer au Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Le Nigeria est également membre de la Cour pénale internationale.

C'est aussi le cas de la Guinée Conakry qui n'aurait, d'ailleurs, jamais été envisagée autrement que comme une étape. C'est ce qu'affirment plusieurs sources contactées par Rfi.

Selon elles, la Mauritanie était sur les rangs, mais c'est la proposition marocaine qui était le plus sérieusement envisagée jusqu'à vendredi. Le Maroc, qui multiplie les offensives diplomatiques au moment où il souhaite rejoindre l'Union africaine, aurait notamment eu la préférence de l'épouse guinéo-marocaine de Yahya Jammeh.

Finalement, l'offre tardive du président Obiang aurait eu le double avantage de rassurer Yahya Jammeh face à d'éventuelles poursuites et de rassurer aussi l'équipe du nouveau président Adama Barrow ainsi que la Cédéao. «Il valait mieux qu'il soit le plus éloigné géographiquement possible de Banjul», s'accordent les interlocuteurs de Rfi.

LA GUINEE-EQUATORIALE POUR SE METTRE A L'ABRI DE LA CPI

Au terme des négociations, le président Yahya Jammeh a annoncé samedi à la télévision d'Etat gambienne qu'il va quitter le pouvoir pour éviter un bain de sang et par amour pour son pays. A Banjul, le décollage de l'avion de Yahya Jammeh, en compagnie du président guinéen, Alpha Condé, samedi, avait été précédé par le départ d'un appareil mauritanien qui, selon des sources proches de la présidence guinéenne, transportait des proches et des collaborateurs l'accompagnant dans son exil.

Peu après 22 heures locales (TU), l'ancien président gambien et Alpha Condé ont débarqué à l'aéroport de Conakry, salués sans tambour ni trompette par le Premier ministre, Mamady Youla, entouré de quelques membres de son gouvernement. Mais il ne s'agissait que d'une escale. L'ex-président gambien a ensuite embarqué dans un avion spécial affrété par la présidence équato-guinéenne, selon des sources concordantes, pour l'emmener en Guinée équatoriale, une destination d'exil confirmée par le président de la Commission de la Cedeao, Marcel Alain de Souza, lors d'une conférence de presse à Dakar.

Il était pourtant prévu que le président de la Guinée, Alpha Condé, l'accueille temporairement et une résidence cossue, hautement sécurisée, lui avait été aménagée à cet effet dans la banlieue de Conakry. De sources aéroportuaire et officielle, l'avion spécial a donc décollé à 23h50 en direction de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale.

Pourquoi ce choix ? D'abord, parce que la Guinée-Equatoriale est suffisamment éloigné de la Gambie. Ensuite, parce qu'il n'a pas ratifié le traité de Rome et donc, l'ex-président ne prend donc pas le risque d'être poursuivi ou livré à la Cour pénale internationale (CPI).

Cependant et pour le moment, c'est le silence à Malabo. Contactées, ce dimanche matin, par Rfi, les autorités se refusent même à confirmer l'arrivée de Jammeh qui s'est pourtant envolé, samedi, à bord de l'avion du président Teodoro Obiang Ngam Mbasogo.

Toutefois, même si les autorités de ce pays soutiennent que son accueil est «une décision personnelle» l'arrivée de Yahya Jammeh suscite des réactions au sein de la classe politique en Guinée-Equatoriale. Des opposants disent n'avoir appris la nouvelle qu'hier matin. Ils se mobilisent pour tirer la situation au clair.