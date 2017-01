Algérie: Rached Ghannouchi - La concorde civile, un modèle pour le règlement des problèmes dans la région

Dans ce contexte, M. Ghannouchi a affirmé que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des "rencontres périodiques au titre du renforcement des relations entre l'Algérie et la Tunisie, de l'examen de la situation dans la région du Maghreb et de l'impératif de relancer le projet d'Union du Maghreb Arabe (UMA)".

Intervenant à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, M. Ghannouchi a déclaré que "le principe de Concorde civile qui a pu éteindre le feu de la fitna en Algérie et en Tunisie, est un modèle à méditer pour le règlement des problèmes à travers le dialogue et demeure la seule issue à la crise libyenne et aux problèmes qui se posent au Monde arabe, notamment à la Syrie et au Yémen".

