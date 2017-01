Algérie: "Nous devons croire en les chances de qualification des verts"

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a appelé dimanche à Alger à "croire en les chances de qualification de la sélection nationale de football pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2017), qui se déroulent au Gabon (14 janvier-5 février).

"Il faut laisser la sélection nationale jouer toutes ses cartes et nous devons croire en leur qualification", a indiqué M. Ould Ali dans une déclaration à l'APS ajoutant que "la question du départ de l'entraîneur est prématurée".

Le ministre a précisé, en marge de la 1ère étape de la Coupe du Monde-2017 d'escrime (fleuret-seniors), qu'il "faut avoir bon espoir, car nous aurons à disputer une rencontre décisive face au Sénégal, d'où la nécessité d'éviter les jugements hâtifs".

"Je rejette les appels au limogeage du sélectionneur national Leekens qui ne doit pas assumer, seul, toute la responsabilité, car il est nouveau à son poste. Nous devons, par contre, tirer les enseignements de l'expérience de l'ancien sélectionneur Halilhozic, artisan des gloires de l'équipe nationale et du football algérien", a-t-il estimé.

Le ministre a qualifié le geste de Yacine Brahimi à l'issue de son remplacement par Sofiane Henni, lors du match face à la Tunisie, de comportement "dépourvu de fair-play" et "complètement inadmissible".

"Les décisions de l'entraîneur doivent être toutes respectées, quelles qu'elles soient", a-t-il martelé.

Le ministère compte tenir une réunion avec la Fédération algérienne de football (FAF), dès le retour de la délégation nationale du Gabon, pour évaluer le bilan de la participation algérienne à la phase finale continentale.

"Nous attendons le retour de la délégation nationale du Gabon pour se réunir à la FAF aux fins de faire un bilan sur sa participation de manière à identifier les erreurs et les corriger et trouver des solutions en vue de mieux se préparer pour les qualifications du Mondial-2018 et la CAN 2019", a précisé le ministre.

M. Ould Ali a refusé d'imputer la responsabilité des résultats enregistrés à quiconque en mettant l'accent sur la nécessité de faire une étude objective pour trouver les solutions qui s'imposent.

"Les critiques doivent être constructives et non destructives à l'égard de l'équipe nationale qui est encore jeune. Nous devons maintenant redémarrer sur des bases solides et commencer par corriger les erreurs sans imputer la responsabilité à quiconque", a conclu le ministre.