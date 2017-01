Gambie: Adama Barrow attendu impatiemment à Banjul par la population

C'est grâce aux derniers efforts menés vendredi par la Guinée Conakry (membre de la Cédéao) et la Mauritanie (non membre de cet espace communautaire), que Yahya Jammeh a finalement accepté de quitter le pouvoir.

Après six semaines de crise et sous d'intenses pressions diplomatiques, notamment des 15 pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, l'ex-président gambien battu à l'élection présidentielle du 1er décembre mais qui refusait de reconnaître sa défaite, a finalement accepté de se retirer, après 22 ans de pouvoir, et s'est envolé de Banjul pour Conakry samedi soir. Au lieu d'y rester, il a ensuite pris un autre avion pour la Guinée équatoriale où malgré le silence des autorités sur sa présence, le principal parti de l'opposition a dénoncé la décision d'accueillir « l'ex-dictateur de Gambie »

Fatty May a indiqué lors d'une conférence de presse qu'Adama Barrow souhaite rentrer « dès que possible » à Banjul, mais « la sécurité en Gambie est encore fragile ». Pour sa part, le président élu a dans une déclaration lue par ce proche conseiller, souhaité « que les forces de la Micega (la Mission de la Cedeao en Gambie) y restent jusqu'à ce que la situation générale sur le plan de la sécurité soit globalement rétablie ».

Jusqu'à lundi 23 janvier, les Gambiens attendaient toujours l'arrivée du nouveau président Adama Barrow après le départ en exil du sortant Yahya Jammeh qui, après six semaines de crise, a finalement cédé à la pression militaire et diplomatique de ses voisins ouest-africains.

Adama Barrow Sworn in as New President

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.