Congo-Brazzaville: TIC - Une application made in Congo aux prochains Jeux de la Francophonie

Dans la catégorie « Création numérique », les 8ème Jeux de la Francophonie 2017 qu'abrite la Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet compteront avec le talent du Congo en développement applicatif. La plate-forme Fongwama que dirige Prince Youlou qualifiée à ce rendez-vous y présentera EduPalu, une application pour lutter contre le paludisme.

Utilisée depuis plusieurs mois au Congo, en France et en Angleterre, l'application est une vraie mine d'informations qui permet de renforcer la lutte contre ce fléau en associant les patients et le personnel soignant dans un large réseau de communication et d'éducation. EduPalu apporte le maximum d'informations sur le paludisme, ses manifestations et son mode de prévention. L'application, téléchargeable sur Google Play Store, propose également la liste de pharmacies où l'on peut acheter les médicaments contre la maladie. Le personnel de santé peut également s'informer de nouvelles avancées sur la lutte contre le paludisme et l'introduction de nouvelles molécules dans le traitement.

Pour la rendre plus performante, l'application a subi quelques améliorations que dissimulent encore Prince Youlou et son équipe, décidés à faire la surprise et à honorer le Congo à ce grand rendez-vous francophone. « Ce qui est sûr, dans sa prochaine version, EduPalu compte ajouter une option pour permettre aux patients de vérifier la disponibilité de certains produits avant de se déplacer et ajouter plus de CSI et pharmacies », souligne brièvement Prince Youlou.

Les Jeux de la Francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel de la Francophonie dédié à la jeunesse. Ils sont une occasion unique pour la jeunesse francophone de se rencontrer, rivaliser et échanger dans un esprit de fête et de saine émulation dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle et de la langue française. Avec plus de 250 millions de téléspectateurs enregistrés lors de la précédente édition, les Jeux de 2017 s'orientent vers une couverture médiatique mondiale encore plus importante .

Une mobilisation record est attendue avec près de 4000 jeunes talents sportifs et artistes issus des 84 États et gouvernements de la Francophonie invités.

Prince Youlou et la plate-forme Fongwama rivaliseront avec d'autres jeunes dans la « Création pour le développement durable » destiné aux jeunes de 18-35 ans, dans le volet création numérique. Fongwama est la plate-forme congolaise de développement libre, l'objectif est d'apporter des solutions aux problèmes qui minent le Congo et l'Afrique en général. Toutes les créations de fongwama font partie du domaine public.

Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, première cause de mortalité au Congo selon les sources hospitalières, Fongwama travaille sur deux autres applications sur le paludisme, RemontePalu et MicroPalu. Des applications à découvrir sur www.fongwama.com.