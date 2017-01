Congo-Brazzaville: Enseignement technique et professionnel - Les chefs d'établissement face à leur responsabilité

La conférence organisée les 20 et 21 janvier à Brazzaville a permis aux chefs d'établissement de ce sous-secteur de l'enseignement de renforcer leurs capacités pour une meilleure prise en main des structures ; réduire les antivaleurs et rehausser le niveau des apprenants en accordant plus de place à une formation de qualité.

Placée sur le thème : « La responsabilité du chef d'établissement et le redressement du système éducatif dans un contexte de rigueur et de vérité », cette conférence a été marquée par des débats ayant permis aux participants de souligner des questions d'intérêt et de faire des suggestions. Ainsi, six exposés ont été développés au cours des deux jours des travaux. Ils portaient tous sur la responsabilité du chef d'établissement sur la gestion : du personnel ; des activités pédagogiques ; du patrimoine ; la discipline ; la relation avec la hiérarchie. A cela, s'ajoutent ses obligations en tant que fonctionnaire.

« En sommes, tout chef d'établissement doit faire preuve d'exemplarité dans l'exercice de sa fonction dans le sens du respect des obligations auxquelles il est assujetti en tant que fonctionnaire afin de contribuer au redressement du système éducatif dans un contexte de rigueur et de vérité », souligne le communiqué final des travaux.

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, a rappelé que les communications présentées ont permis de redécouvrir que le chef d'établissement est garant de la discipline et de la gestion du patrimoine. Il est aussi fonctionnaire soumis à sa hiérarchie ; coordonnateur des activités pédagogiques au sein de son établissement et directeur des ressources humaines particulier. « J'ose espérer que vous comprenez maintenant les tâches qui vous sont confiées. Je vous invite au professionnalisme et au respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Depuis mon arrivée au ministère, j'ai déjà organisé deux conseils de discipline. Je compte en organiser d'autres si jamais vous continuez à faire preuve d'amateurisme », a-t-il mis en garde.

Il a également promis d'étendre les poursuites disciplinaires à tous les cadres du sous-secteur. C'est ainsi qu'il a instruit les directions et les inspections départementales, les directions générales, pédagogiques et l'inspection générale de jouer pleinement leur rôle d'encadrement et de supervision des activités des chefs d'établissement. Selon Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, aucune information ne doit être retenue à quelque niveau que ce soit pour paralyser l'action administrative et empêcher la prise des mesures appropriées.

« Etre un bon professeur ne signifie pas ipso-facto être bon directeur ou bon proviseur »

Justifiant l'organisation de cette rencontre en présence de ses collègues de l'Enseignement général, Anatole Collinet Makosso, et de la Recherche scientifique, Hello Matson Mampouya, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes a rappelé que cette conférence n'était pas le fruit d'un hasard mais subséquente à un cumule de facteurs. D'après lui, le chef d'établissement est la première interface entre le ministère et les apprenants car ses actions déterminent l'échec ou la réussite de la politique ministérielle à l'échelle locale. « Nombreux parmi eux ignorent leurs droits, leurs prérogatives, leurs devoirs, mais aussi leurs obligations.

Pendant mes descentes dans les établissements, j'ai découvert que certains dysfonctionnements de structures scolaires étaient imputables à ceux qui les dirigent. Etre un bon professeur ne signifie pas ipso-facto être bon directeur ou bon proviseur. Les examens et concours d'Etat ont révélé des résultats décevants, résultant des grèves et surtout de la non-prise en charge réelle des apprenants », a précisé le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi.