Congo-Brazzaville: Droit des affaires - Les experts apportent la dernière touche au nouveau système comptable de l'Ohada

Rappelons que le nouvel acte révisé permettra de combler quelques insuffisances constatées dans l'ordonnancement juridique de l'Ohada. Il s'agit notamment de l'absence du tableau de variation des capitaux propres ; l'activation de certaines charges en actifs immobilisés ; l'inexistence d'un seul crédit-bail alors que les normes IFRS intègrent toutes les locations-financements et la distinction entre activité ordinaire et hors activité ordinaire etc.

« La commission de normalisation comptable a été associée au projet qui a déjà été examiné par les commissions nationales Ohada et validé, sans réserve, par la Cour commune de justice et d'arbitrage. Il vous appartient à présent, d'y mettre la dernière main en vue de son adoption », a indiqué le ministre congolais de la Justice, président en exercice du conseil des ministres de l'Ohada, Pierre Mabiala, à l'ouverture des travaux du comité d'experts.

