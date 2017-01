Congo-Brazzaville: Solidarité - Maria Paul Vasconcelos Tauney disposée à collaborer avec la fondation Congo-Assistance

À l'issue d'une visite guidée le 20 janvier à la maison des séniors Kambissi de Mfilou, l'épouse de l'ambassadeur du Brésil, Maria Paul Vasconcelos Tauney a évoqué des possibilités de développer un partenariat avec la fondation Congo-Assistance dans le domaine social.

Accompagnée de la directrice générale de ce centre Rose Tchimpoussou, et de la chargée des relations publiques à la Fondation Congo-Assistance, Annie Bidounga, Maria Paul Vasconcelos Tauney a visité toutes les pièces et même le champ des pensionnaires où ces derniers cultivent toutes sortes de denrées alimentaires (maïs, banane, patate douce, arachide), question de s'occuper un peu pour chasser l'ennui.

« Cet hospice est une véritable référence de vie pour la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso. Je lui adresse toutes mes félicitations pour l'attention qu'elle accorde aux personnes âgées. À travers leur visage, on lit la joie. Mes félicitations également à l'endroit du personnel travaillant ici, et surtout à la directrice générale », a déclaré l'épouse du diplomate Brésilien.

Dans le livre d'or signé à la fin de la visite, elle s'est adressée aux personnes âgées en ces termes : « aux pensionnaires, je vous souhaite une longue vie. Que Dieu bénisse cette maison. Le peuple brésilien est prêt à accompagner la fondation Congo-Assistance dans la réalisation de certains projets ».

Ce genre de visite, a dit la directrice générale, « démontre que la maison des séniors sera connue partout au Congo, en Afrique, et pourquoi pas dans le monde ». Rose Tchimpoussou a exhorté tout le monde à l'amour envers les personnes âgées.

« Elle a vu, et elle en parlera sûrement chez elle avec images à l'appui. Pour nous c'est une grande joie et une fierté. Nous souhaitons une collaboration avec le Brésil, et pourquoi pas avec tous nos visiteurs », et d'ajouter, « les personnes âgées sont des personnes délicates qui occupent une place importante dans les sociétés africaines en général et la société congolaise en particulier. Ces personnes représentent l'expérience et le savoir, ce sont des aînés, des doyens envers lesquels nous n'avons que des devoirs et à qui nous devons exprimer notre reconnaissance. J'invite tout le monde à ne pas abandonner les vieux », a-t-elle lancé.

La visite de l'épouse du diplomate brésilien intervient trois jours après celle de l'épouse du chef de l'Etat de la Guinée Bissau, Rosa Goudia Bi Vaz. Cette dernière a également apprécié les efforts de la présidente de la fondation Congo-Assistance dans la promotion de l'aide aux personnes du troisième âge. Elle a dit compter sur l'accompagnement de la première dame du Congo en faveur de sa fondation dont les objectifs sont identiques.

Rappelons que Maria Paul Vasconcelos Tauney et son mari, l'ambassadeur du Brésil, Raul de Tauney avaient annoncé il y a quelques jours, à l'issue d'un échange avec l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso que leur pays comptait partager son expérience avec la fondation Congo-Assistance dans les domaines social et sanitaire.