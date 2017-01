Congo-Brazzaville: Vie des partis - Echange des vœux au Club 2002 PUR France-Europe

« C'est ensemble que nous avançons, unis vers les buts de notre grand rêve commun : la République, une, indivisible, laïque, solidaire et fraternelle », a rappelé Juste Désiré Mondele, en précisant que tous les militants au parti, s'ils se sentent prêts et où qu'ils se trouvent, peuvent candidater aux élections législatives et locales avec la certitude que le club 2002 les accompagnera pour appuyer leurs dossiers de candidature.

Vendredi 20 janvier, autour du Bureau exécutif au complet et de la Commission de contrôle, les membres du Club 2002 PUR France-Europe ont eu l'occasion d'échanger les voeux de nouvel an, avec le secrétaire général du parti, Juste Désiré Mondele.

