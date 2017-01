Afrique de l'Ouest: Contrôle technique de véhicules - Des concessionnaires de l'espace UEMOA partagent leurs expériences

Ouagadougou a abrité du vendredi 20 au samedi 21 janvier 2017, une réunion des concessionnaires du contrôle technique des véhicules dans les Etats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Cette rencontre tenue sous l'impulsion de la Commission de l'UEMOA était placée sous la présidence du ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Souleymane Soulama.

« L'union fait la force ». Cette vérité enseignée par l'adage semble avoir convaincu les structures en charge du contrôle technique de véhicules au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

La réunion tenue du 20 au 21 janvier dans la capitale burkinabè permet justement à ces structures de la sous-région de conjuguer leurs efforts pour relever des défis communs liés à la sécurité routière.

Cette réunion a mobilisé des experts du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Guinée-Bissau et de la Guinée Conakry ainsi que des autorités au niveau national, des représentants de la Commission de l'UEMOA, des partenaires, etc.

Elle avait pour objectif de créer une association faîtière des structures en charge du contrôle technique de véhicules de l'espace UEMOA et de réfléchir sur la problématique de la sécurité routière au sein de l'union.

De façon spécifique, il s'est agi de faire l'état des lieux du contrôle technique de véhicules au sein de l'UEMOA, de rapprocher les différentes structures, de défendre efficacement leurs intérêts auprès des instances décisionnelles de l'union, des chefs d'Etat et de travailler à l'harmonisation du contrôle dans les pays membres.

Toute chose qui a amené le Directeur général du Centre de contrôle des véhicules automobile (CCVA), Kanvaly Bamba, à reconnaître que l'enjeu de la réunion de Ouagadougou est de taille.

« Tous les pays de l'UEOMA sont représentés à cette réunion. Il est important que les Etats puissent se retrouver et harmoniser leurs méthodes de contrôle pour que les véhicules qui passent d'un pays à l'autre soient contrôlés de la même manière, que les inspecteurs soient formés de la meme manière et que le contrôle soit pareil », a expliqué Kanvaly Bamba.

Et d'ajouter qu'il faut que les gens comprennent que le contrôle technique ne vise pas à se faire de l'argent, mais pour sauver des vies humaines, réduire les accidents de route qui entraînent de nombreux morts.

C'est pour relever ce défi que les structures en charge du contrôle technique des véhicules ont convenu de mettre en place une association faîtière.

Cette association ambitionne de promouvoir les bonnes pratiques en matière d'inspection technique dans la sous-région, afin de réduire les risques de défaillances techniques et mécaniques des véhicules, d'harmoniser les critères de contrôle, les méthodes, les équipements, d'aider à la formation et à la mise à niveau des inspecteurs.

Elle participera à la protection de l'environnement par la lutte contre la pollution par le gaz d'échappement et permettra de rendre plus sûre, la circulation des personnes et des biens à travers un réseau routier interconnecté entre les Etats.

Et ce n'est pas tout puisque l'Association contribuera à mettre en place une organisation dynamique, nécessaire pour jouer des rôles de conseils et de plaidoyer auprès des autorités et des partenaires au développement en matière de sécurité routière.

De quoi donner des motifs de satisfaction au ministre de l'Habitat et de l'urbanisme, Dieudonné Maurice Bonanet, qui a représenté son collègue en charge des transports.

Il en est de même pour le représentant de l'UEMOA, Emmanuel Gouali Yoro, qui a invité les structures de contrôle à mettre en œuvre les standards et les cadres élémentaires édictés par la Commission de l'UEMOA, pour améliorer la sécurité routière.

Cette préoccupation est partagée par le représentant de la société STAF, Ismael Ouédraogo, pour qui, de telles réunions auxquelles participent les transporteurs viennent à point nommé.

« Ces genres de rencontre constituent une bonne occasion, une tribune de se connaitre et d'échanger sur nos préoccupations. Grâce à ces genres de rencontre, nous pouvons échanger et trouver des solutions idoines qui faciliteront notre travail », s'est-il réjoui.