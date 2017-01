Cameroun: CAN 2017 - Les Lions indomptables "puissants devant" mais "prenables en défense"

Journaliste à Canal Plus, Philippe Doucet, qui couvre sa 14e CAN, songe déjà à prendre sa… Plus »

"Si on prend les choses avec sérieux, ça doit passer", indique l'attaquant qui évolue en Corée du Sud après avoir joué en France, à Singapore et au Portugal.

"Nous avons manqué de chance et on s'est précipité au lieu de se concentrer davantage sur certaines phases offensives", regrette l'attaquant bissau-guinéen estimant que le Sénégal sera "son propre" adversaire contre le Cameroun.

"Nous avions eu le ballon de 2-0 mais par manque de concentration, on l'a raté et sur le contre, ils ont réussi à revenir", se souvient le sélectionneur bissau-giunéen estimant que c'est une équipe très prenable.

"Je peux vous dire que le Cameroun reste toujours un gros morceau et une équipe de compétiteurs", avance d'emblée le sélectionneur de la Guinée Bissau, Baciro Candé, informant que cette équipe "est plus forte" devant.

Franceville — Le Cameroun, adversaire du Sénégal en quart de finale de la CAN 2017, dispose d'une équipe "puissante et redoutable" en attaque mais "très prenable en défense", selon des joueurs et techniciens ayant joué contre les Lions Indomptables en match de poule.

