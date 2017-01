Congo-Kinshasa: L'appel de Kamerhe aux délégués du Centre interdiocésain - « Ecrivons notre histoire nous-mêmes »

Plus de vingt jours après la signature de l'accord du réveillon en RDC, la Conférence… Plus »

Tout en gardant son optimisme, Kamerhe recommande aux délégués des pourparlers directs du Centre interdiocésain à tout mettre en œuvre pour éviter qu'une solution soit imposée de l'extérieur. « Je crois que nous sommes arrivés à la page où les politiciens doivent réaliser le rêve de Lumumba et la prophétie de Simon Kimbangu : écrivons notre histoire nous-mêmes. Il ne faut pas que le Conseil de sécurité nous surprenne avec un envoyé spécial pour dire : puisqu'ils n'arrivent pas à s'entendre, nous allons désigner un envoyé spécial pour les forcer à s'entendre. Ça sera la honte pour la RDC et son élite », lance-t-il.

Dans cette déclaration, Vital Kamerhe appelle les acteurs politiques qui participent aux travaux sur les arrangements particuliers à l'Accord du 31 décembre, à faire preuve de bonne foi. « Nous ne pouvons pas comprendre que nous puissions prendre beaucoup de temps pour discuter de nos positionnements personnels alors que l'accord lui-même nous a pris trop peu de temps et c'était la partie la plus importante. Pour terminer le dialogue, il faut d'abord la bonne foi », a affirmé le co-modérateur de l'Opposition au dialogue de la Cité de l'UA.

Le plus important est que Kamerhe surprend. Il prend des positions qui le dédouanent de plus en plus de la félonie dont il a été accusé lorsqu'il a rejoint le dialogue de Kodjo.

Et quand la Cenco se lance dans les pourparlers directs entre signataires et non-signataires de l'accord du 18 octobre 2016, Kamerhe n'hésite pas à rejoindre le navire. Il signe sans contrainte l'Accord du 31 décembre 2016, censé corriger celui du 18 octobre 2016, dont il a été signataire pour le compte de l'Opposition. Dans une interview à Jeune Afrique, Edem Kodjo ne se gênera pas de reconnaître que c'est grâce à Kamerhe que le dialogue de la Cité de l'UA a pu se retenir. Bel éloge d'un diplomate qui n'a pas pu aller au bout de sa mission. Qu'importe !

On pensait que Kamerhe avait tourné le dos au Rassemblement en échange d'un poste au gouvernement. Il n'y figurera pas. En lieu et place, c'est l'un de ses lieutenants, Pierre Kangudia, qui représentera son parti, l'UNC, en héritant du portefeuille du ministre d'Etat au Budget.

Il sera accusé de tous les maux, jusqu'à ce qu'il crée la surprise dans son allocution, le 1er septembre 2016, à l'ouverture du dialogue supervisé par le Togolais Edem Kodjo. Dans le chapiteau de la Cité de l'UA où se tiennent ces travaux, Kamerhe sollicite et obtient des délégués une trêve de quelques jours pour tenter une « pêche miraculeuse » en vue de vaincre les « amis » du Rassemblement - c'est comme qu'il les nomme - à intégrer la dynamique du dialogue. La pêche n'aura pas lieu. Et le 18 octobre 2016, le dialogue de la Cité de l'UA se clôture par un accord politique d'où sortira le gouvernement Samy Badibanga.

