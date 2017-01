Togo/Congo-Kinshasa: CAN 2017 - La RDC sortira sa dernière carte contre le Togo

A défaut d'une victoire, un nul contre le Togo permet aux Léopards de valider leur ticket pour les quarts de finale de la CAN 2017. Le match est prévu ce mardi 24 janvier à Port-Gentil, à 20 heures.

Les Léopards de la RDC ont encore leur destin en mains dans cette Coupe d'Afrique des nations « CAN-Gabon 2017 ». Leader du groupe C avec quatre points après sa victoire sur le Maroc (1-0) et le match nul contre la Côte d'Ivoire (2-2), la RDC aura une dernière carte à sortir face au Togo pour valider son ticket pour les quarts de finale.

Le sélectionneur des Léopards pourra retrouver ses joueurs blessés, en l'occurrence Ikoko, Zakuani et N'Sakala. Avec un système de jeu concentré au milieu de terrain, les Léopards auront des armes pour anéantir les Eperviers du Togo qui éprouvent de sérieuses difficultés au milieu de terrain. Un match qui s'annonce très difficile pour les deux sélections, car une victoire de l'une ou l'autre équipe lui ouvrira la porte des quarts de finale.

Jusque-là, la RDC présente un très bon visage dans cette compétition. Lors de la première journée contre les Lions de l'Atlas du Maroc, les Léopards, incapables de faire le jeu, ont subi le match sans plier à la pression marocaine. Au finish, c'est le joueur d'Astana Junior Kabananga qui inscrit l'unique but de la partie. Une victoire qui a permis à Florent Ibenge d'effectuer une entrée triomphale dans cette compétition.

Soucieux de battre la Côte d'Ivoire pour passer directement en quarts de finale avant la troisième journée, les Léopards ont été freinés par les Eléphants de la Côte d'Ivoire (2-2). Contrairement au premier match, les Léopards ont imposé leur rythme dès l'entame. Pour preuve, ils ont mené deux fois au score. Un résultat qui n'était pas mauvais, car il maintient l'équipe congolaise à la première place du groupe C avec 4 points.

RDC-Togo, match à enjeux

Le Togo, pour sa part, a réussi à résister contre la Côte d'Ivoire lors de la première journée. Malgré les stratégies mises en place par Michel Dussuyer, Emmanuel Adebayor et ses co-équipiers ont tenu en échec les tenants du titre. Avec une belle occupation de terrain, les Eperviers n'ont pas laissé le champ vide aux Eléphants. Au finish, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge de zéro but partout.

Battus en première journée par la RDC, le Maroc s'est racheté face au Togo. Même si les hommes de Claude Le Roy étaient les premiers à s'ouvrir le chemin du but, le jeu était resté sous une forte domination de Sala, Boussoufa et les autres. C'est sur la note de 3 buts à 1 que les Lions se sont imposés. Un résultat qui a retardé les Eperviers et relancé les Lions de l'Atlas.

A défaut d'une victoire, un match nul suffit pour que les Léopards passent en quarts de finale. En cas de victoire togolaise, la RDC fera ses valises. Le match se jouera à Port-Gentil, le mardi 24 janvier.

Une fois de plus, ce sera un duel entre les deux entraîneurs qui se connaissent bien : Claude Le Roy du côté togolais et Jean-Florent Ibenge pour les Congolais. La dernière fois que les deux entraîneurs se sont croisés, c'était en quarts de finale de la CAN « Guinée Equatoriale 2015 ». A la tête des Diables Rouges du Congo-Brazzaville, Claude Le Roy a été battu sur le score de 2-4. La CAN 2017 est une belle occasion pour le technicien français de prendre sa revanche sur l'emblématique Jean-Florent Ibenge, actuellement pas facile à manœuvrer.

Le même jour et à la même heure, le Maroc affrontera la Côte d'Ivoire. Là aussi, les choses ne seront pas faciles pour les deux équipes. L'équipe qui gagne se qualifie pour les quarts de finale.

Classement groupe C

EQUIPES MJ BM BE PTS GD

RDC 2 3 2 4 +1

MAROC 2 3 2 3 +1

COTE D'IVOIRE 2 2 2 2 0

TOGO 2 1 3 1 -2