Congo-Kinshasa: Rassemblement, transition et élections - Une responsabilité devant l'histoire

En décidant de confier la direction du prochain gouvernement à un Premier ministre issu du Rassemblement, les délégués aux pourparlers directs du Centre interdiocésain ont mis le Rassemblement devant ses responsabilités. A cette famille politique de mettre tout le sérieux dans le choix du Premier ministre, loin de toute passion ou considération partisane.

Après s'être farouchement opposé à l'accord du 18 octobre 2016, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a obtenu gain. Avec l'accompagnement de la Cenco (Conférence épiscopale nationale du Congo), il a pu obtenir un accord beaucoup plus inclusif le 31 décembre 2016. Au terme de cet accord, le Rassemblement devrait proposer un Premier ministre pour gérer la période de transition en vue des élections dans les échéances convenues dans le compromis issu des pourparlers du Centre interdiocésain.

Autant de responsabilités pour un regroupement politique qui, depuis sa création en 2016 à Genval (Belgique), s'est fixé comme objectif : la lutte pour l'alternance démocratique. En décidant de lui confier la conduite du gouvernement, les parties aux pourparlers directs du Centre interdiocésain ont imposé un défi au Rassemblement. C'est à lui de tout mettre en œuvre pour le relever. Car, à voir de plus près, c'est non seulement sa crédibilité mais aussi sa capacité de tenir parole qui sont mises en jeu.

De l'autre côté, la Majorité présidentielle et son autorité morale, le chef de l'Etat, Joseph Kabila, n'attendent qu'une chose, c'est-à-dire l'impossibilité pour le Rassemblement d'organiser les élections quand celui-ci sera aux commandes de l'exécutif. C'est dire qu'au sein du Rassemblement, le choix du candidat Premier ministre ne doit pas être pris à la légère. Le sujet est tellement délicat qu'il fait mettre de côté les passions, la subjectivité et d'autres considérations pour se montrer à la hauteur de la tâche. Le Rassemblement joue en même temps la survie de l'unité qui s'est créée à Genval. C'est à lui de voir dans quelle mesure il peut sauver ce qui a toujours fait sa force : la cohésion autour d'un idéal commun.

Attention au syndrome du pouvoir

Malheureusement, la course au pouvoir risque, comme d'habitude, de diviser le Rassemblement. Au sein de l'une de ses composantes, la Dynamique de l'Opposition en l'occurrence, la guerre des clans bat son plein. On n'est pas loin d'un dédoublement de cette plate-forme politique. Une fois de plus, chacun cherche à mieux se positionner dans la perspective d'un partage des pouvoirs, selon les termes convenus dans l'Accord du 31 décembre 2016.

Et dans tout ce combat d'arrière-garde qui mine aujourd'hui le Rassemblement, il y a Etienne Tshisekedi, président du Comité des sages, qui doit jouer au rassembleur. A Genval, Etienne Tshisekedi a affiché une posture de rassembleur, assouplissant son radicalisme en vue de s'allier à tout le monde dans un combat commun pour l'alternance. En 2011, lorsqu'il s'est présenté à la présidentielle, Etienne Tshisekedi a inscrit sa campagne autour du slogan : « le peuple d'abord ». Aujourd'hui, il est partage entre « la famille d'abord » et « le peuple d'abord ». Le peuple qui a cru en lui l'attend faire un choix judicieux dans la désignation du candidat Premier ministre à présenter à la nomination par le chef de l'Etat. Est-ce le peule ou la famille (biologique) qui va triompher ? Le peuple l'attend donc au tournant.

Dans tous les cas, le Rassemblement aura un choix à faire. On en saura un peu plus par la posture de son candidat Premier ministre.

Sur ce point précis, dans son message de nouvel an à la nation, Joseph Kabila a clairement circonscrit ce qu'il attend du prochain Premier ministre. « Fort du consensus issu de l'Accord politique pour l'organisation d'élections apaisées, crédibles et transparentes et, tenant compte des efforts de compromis engagé par les évêques de la CENCO, 2017 s'annonce comme une année de plusieurs enjeux. Trois défis majeurs s'imposent à nous. Il s'agit respectivement de : - la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité politique ; - la reprise de la stabilité économique et monétaire ; et de - la poursuite sans désemparer du processus électoral déjà engagé, avec en toile de fond, l'organisation des élections attendues, conformément au calendrier de la CENI », avait indiqué le chef de l'Etat.

Le président de la République invitait en même temps «toutes les institutions concernées de la République, en premier lieu le gouvernement, de concentrer leurs efforts sur la maîtrise du cadre macroéconomique en vue de relancer la production nationale à travers l'option levée de la diversification de notre économie, la poursuite de l'assainissement du climat des affaires, l'attrait de nouveaux investissements productifs et la création des emplois, spécialement en faveur des jeunes ».

Voilà les défis qui attendent le prochain Premier ministre. Le Rassemblement doit être en mesure de proposer un candidat bien aguerri pour relever le défi. Car, tout doit être fait pour que le Rassemblement relève ces défis. En acceptant de confier le gouvernement au Rassemblement, la MP l'attend au tournant, au moment du décompte. Car, si à bout de compte, le Premier ministre du Rassemblement n'arrive pas à organiser les élections, on ne voit pas comment le même Rassemblement va encore appeler le peuple à redescendre dans la rue.

La MP n'attend que ce moment. Tout dépend de la carrure de la personnalité à qui le Rassemblement confiera les rênes de l'exécutif national pour la période de transition. Si son candidat échoue, il n'est pas exclu que la MP récupère la situation, avec comme conséquence immédiate l'implosion du Rassemblement.

Etienne Tshisekedi doit faire preuve de sagesse en évitant que le syndrome du pouvoir fragilise le compromis de Genval. Dans la Dynamique de l'Opposition, des signes de fébrilité sont déjà visibles. Il faut craindre un effet de contagion au sein du Rassemblement.