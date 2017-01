Congo-Kinshasa: Inconscience politique

Plus de vingt jours après la signature de l'accord du réveillon en RDC, la Conférence… Plus »

L'Accord du 31 décembre reste un compromis politique qui permet une transition apaisée devant déboucher sur l'organisation des élections dès décembre 2017. Toutes les manœuvres tendant à retarder la mise en œuvre de ce compromis, du reste global et inclusif, est une stratégie périlleuse d'inconscience politique qui risque de replonger le pays dans la violence et l'instabilité.

Le Congo-Kinshasa est en train de négocier son avenir en ce moment sous la médiation de la CENCO. C'est même pour préserver ce pays que les acteurs majeurs de la Majorité présidentielle et de l'Opposition ont signé l'Accord du 31 décembre 2016. Ce compromis a le mérite de permettre à toutes les forces politiques de cogérer la période de transition jusqu'à la tenue des élections devant renouveler toute la classe dirigeante du sommet à la base. Il s'agit de remettre le pays sur le chemin de la démocratie afin de relancer son économie et assurer le bien-être des Congolais.

Tout politique congolais qui admet ce fait devrait avoir un comportement conséquent. Tant, la RDC a pris beaucoup de retard dans son développement, et celui de tout le continent noir, à cause de l'inconscience de certains de ses fils et filles ayant une petite parcelle de responsabilité.

