Afrique: Le sommet Young Africa Works de The MasterCard Foundation place les jeunes au cœur de la révolution verte

communiqué de presse

Plus de 300 leaders d'opinion d'Afrique et du monde entier ainsi que de jeunes agripreneurs se réuniront lors du deuxième sommet Young Africa Works de The MasterCard Foundation, les 16 et 17 février, à Kigali au Rwanda.

L'événement suscitera une nouvelle réflexion sur la manière dont la jeune population africaine croissante peut transformer le secteur agricole. Cinquante jeunes seront également présents pour discuter de leurs perspectives d'emploi salarié et d'emploi indépendant dans ce secteur.

« L'Afrique dispose de la population la plus jeune au monde et d'un énorme potentiel pour l'amélioration de la productivité agricole et faire du secteur une source viable d'emploi des jeunes à travers le continent », déclare Ann Miles, Directrice de l'Inclusion financière et de Moyens de subsistance des jeunes chez The MasterCard Foundation.

« Le sommet 2017 mettra en lumière les contributions apportées par les jeunes pour transformer le secteur d'une agriculture de subsistance vers une agriculture moderne, compétitive, durable et équitable. »

Avec 11 millions de jeunes africains qui entrent sur le marché du travail chaque année et l'expansion rapide du secteur agricole du continent, les jeunes sont les instigateurs de la modernisation de l'agriculture par l'intermédiaire de technologies et de systèmes de production innovantes.

La nécessité d'une transformation du secteur agricole sur le continent n'a jamais été aussi urgente. La gravité croissante du changement climatique accentue déjà les contraintes existantes relatives aux réserves d'eau et à la sécurité alimentaire pour de nombreux pays africains.

Les jeunes constituant une partie importante de la population, ce groupe sera particulièrement vulnérable.

Malgré la croissance économique des 10 dernières années, le continent n'a pas encore atteint le niveau de la productivité agricole qui a historiquement ouvert la voie à la modernisation et à l'industrialisation des pays à revenu moyen et élevé.

Le secteur agricole, déjà le secteur de l'emploi le plus important en Afrique, devrait créer huit millions d'emplois stables d'ici 2020 et offrir de formidables perspectives pour catalyser la prospérité et créer des moyens de subsistance durables pour les jeunes.

« La transformation agricole est un appel à l'action qui nous est lancé à nous, les jeunes d'Afrique », déclare Pilirani Khoza, Fondatrice de la Bunda Female Students Organisation à l'Université de l'agriculture et des ressources naturelles de Lilongwe.

« Pendant des décennies, nous avons utilisé pour l'agriculture les mêmes méthodes et technologies statiques que celles de nos ancêtres. Nous devons adopter les nouvelles technologies à notre disposition.

Les jeunes agissent et pensent avec les technologies, ils sont énergiques et ont soif de connaissance. Il faut les impliquer activement dans la transformation de l'Afrique. »