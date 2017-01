Burkina Faso: Incendie du marché de Koupéla - Le réconfort du gouvernement aux commerçants

communiqué de presse

Une mission gouvernementale composée du ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, du ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Stéphane Sanou, et du Secrétaire général du ministère en charge des transports, s'est rendue le jeudi 19 janvier 2017, à Koupèla.

Elle est allée apporter le soutien et le réconfort de l'exécutif aux commerçants, suite à l'incendie du marché de la localité, survenu dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017.

A son arrivée, la délégation gouvernementale a, avant toute chose, rendu une visite de courtoisie au Naaba Yemdé, chef de Koupèla. Elle a ensuite visité la nouvelle caserne non-fonctionnelle des sapeurs-pompiers avant de se rendre sur le lieu du sinistre pour constater les dégâts.

A l'issue de cette visite, les émissaires du gouvernement se sont entretenus avec les commerçants qui, visiblement, sont encore sous le choc.

Les différents intervenants ont remercié le gouvernement pour cette marque de compassion. Ils ont par ailleurs sollicité son accompagnement pour la relance des activités économiques, la construction d'un marché digne de ce nom, et surtout de l'aide pour les commerçants qui, à cause de l'incendie, ont tout perdu.

Prenant la parole, le ministre d'Etat, Simon Compaoré, chef de la délégation, a déclaré être venu au nom du Président du Faso et du Premier ministre pour s'enquérir de la situation, soutenir les commerçants et inviter la Chambre de commerce et toutes les organisations à conjuguer leurs efforts, afin de venir en aide aux commerçants pour une reprise rapide de leurs activités.

« Nous connaissons l'importance de ces commerçants dans une ville comme Koupèla. Il va s'en dire que trouver des solutions pour la reprise des activités, le plus tôt serait le mieux», a dit le ministre d'Etat.

Pour ce qui concerne les problèmes urgents qui ont été signalés, notamment alimentaires, Simon Compaoré a promis rendre compte aux plus hautes autorités du pays qui, à l'en croire, auront certainement un mot à dire à ce niveau.

Quant à la construction du marché de Koupèla, les deux ministres ont invité les bonnes volontés à mener des réflexions pour trouver des pistes possibles permettant d'accompagner utilement les commerçants, afin qu'ils puissent continuer à animer la vie économique de la localité.

Le ministre en charge de la sécurité a aussi informé la population que des dispositions ont été prises pour barrer la route aux transports frauduleux de carburant dans notre pays.

Avant de quitter Koupèla, les émissaires du gouvernement ont rassuré la population quant à l'opérationnalisation bientôt de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de la localité.

En rappel, l'incendie du marché de Koupèla a été provoqué par un camion transportant des bidons d'essence frelatée.

En effet, Ce camion en provenance de Fada N'gourma et dont l'arrière-train était en flammes, s'était stationné en urgence sur la route jouxtant le marché central de Koupèla.

Malheureusement le feu s'est très vite propagé à l'ensemble du marché, sous les regards impuissants des riverains. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine mais, des dégâts matériels estimés à plus de centaines de millions de F CFA.

La Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle du MATDSI