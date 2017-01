Cameroun: Non à l'apologie de la sécession et du fédéralisme

Le communiqué de presse du CNC parvenu à notre Rédaction.

Le président du Conseil national de la communication porte à la connaissance des professionnels des médias et de l'opinion publique nationale et internationale, que dans la mouvance des revendications antidémocratiques orchestrées depuis un certain temps dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par des activistes sociopolitiques au sujet du retour à la forme fédérale de l'Etat et des appels à la sécession, certains supports médiatiques offrent leurs espaces à la diffusion d'informations et de propos séditieux.

Il s'agit notamment des organes de presse écrite et audiovisuelle dénommés « Le Messager », « Cameroon Post », « The Guardian Post », « The Times Journal », « Canal 2 international », « STV », « Equinoxe TV », ainsi que de certaines radios communautaires, s'émancipant à l'occasion de la nature apolitique que leur impose pourtant leur statut. Compte tenu du caractère anticonstitutionnel et des conséquences d'une telle pratique professionnelle de nature à porter atteinte à la forme républicaine, à l'unité, à l'intégrité territoriale et aux principes démocratiques qui régissent l'Etat, le Conseil national de la communication, qui veille conformément à sa mission statutaire au respect de la paix sociale, de l'unité et de l'intégration nationale dans les médias :

Met fermement en garde l'ensemble des médias nationaux, publics et privés, contre toute publication ou diffusion de propos tendant à faire l'apologie de la sécession et du fédéralisme sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur, allant de la suspension temporaire à l'interdiction définitive d'activités ; Demande aux autorités administratives territorialement compétentes, en cas d'atteintes à l'ordre public par les médias du fait des dérives sus-décriées, de mettre en œuvre sans délai les mesures conservatoires appropriées, en vue de la restauration du bon ordre républicain. Le président du CNC (é) Peter ESSOKA