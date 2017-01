Cameroun: L'hommage de Claude le Roy à Zacharie Noah

Journaliste à Canal Plus, Philippe Doucet, qui couvre sa 14e CAN, songe déjà à prendre sa… Plus »

Telle est la substance de l'hommage rendu vendredi dernier au stade d'Oyem par Claude Le Roy à Zacharie Noah, père de Yannick Noah décédé et inhumé la semaine dernière. Interrogé par C.T sur une présence éventuelle au Cameroun en 2019 lors de la CAN masculine qu'accueillera le pays des Lions indomptables, Le Roy a juste indiqué sur un ton laconique qu'il « espère bien être à cette fête ».

« Zac (NDLR : Zacharie Noah) était mon frère. Lors de mon arrivée au Cameroun en 1985, c'est lui qui m'avait accueilli. On allait passer nos journées, ma femme et moi au Club Noah, un refuge, une oasis au cœur de Yaoundé. Je garde tellement de bons souvenirs de lui. Je retournerai à Yaoundé me recueillir.»

