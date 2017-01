Cameroun: Nord-Ouest et Sud-Ouest - Le RDPC appelle à la reprise des cours

Le communiqué de presse du Comité central parvenu à notre Rédaction.

Le secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Monsieur Jean NKUETE, communique: «Depuis le début des tensions sociales qui ont notamment hypothéqué le fonctionnement normal des établissements scolaires et universitaires ainsi que des tribunaux dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'a cessé de prôner l'apaisement, en appelant à un dialogue positif et pragmatique en vue de trouver des solutions adéquates aux problèmes professionnels posés, dans le respect de la légalité républicaine.

A cet effet, de nombreuses missions du parti ont été dépêchées sur le terrain et le secrétaire général du Comité central s'est personnellement rendu sur les lieux, à la rencontre des militantes, militants, amis et sympathisants du RDPC, ainsi que de nos compatriotes de bonne volonté. A Buéa comme à Bamenda, le 'secrétaire général du Comité central a délivré un message d'apaisement en réitérant les appels du RDPC au dialogue, à la responsabilité individuelle et collective et au respect de l'ordre républicain dans la recherche des solutions appropriées.

Evoquant le parcours historique de la construction de l'Etat, le secrétaire général du Comité central a invité les militants et les populations à veiller jalousement à la sauvegarde de l'unité nationale qui constitue une conquête fondamentale et irréversible, un gage de la crédibilité de notre pays dans le monde, et partant, l'un des moteurs de son développement équilibré et durable. A cet égard, il leur a demandé de ne jamais perdre de vue l'expérience des difficultés que le Cameroun a connues avant l'indépendance et de se souvenir de l'expérience particulièrement douloureuse de certains pays, lorsqu'ils ont malencontreusement tenté de remettre en cause l'unité nationale.

En outre, le secrétaire général du Comité central a mis en garde les uns et les autres contre les velléités de récupération et d'instrumentalisation du mouvement de revendication des enseignants et des avocats à des fins politiciennes par des groupuscules dont le mode opératoire s'appuie sur la désinformation, spécialement à travers les réseaux sociaux, l'instauration de la peur au sein des populations, la violence et les menaces de toutes sortes. L'évolution de la situation a malheureusement confirmé les craintes du RDPC.

En effet, en dépit des mesures gouvernementales prises en réponse à certaines doléances précises des enseignants et des avocats; surtout, malgré les annonces fortes du président de la République, président national du RDPC, Son Excellence Paul BIYA, qui a procédé, dans son important message à la nation du 31 décembre 2016, à une analyse clairvoyante de la situation, réaffirmant, de manière claire et sans équivoque, l'unité de la nation et l'indivisibilité de l'Etat, un blocage est intervenu dans les négociations. L'on est ainsi passé des doléances catégorielles des enseignants et des avocats à des revendications de nature politique sur la remise en cause de la forme unitaire de l'Etat camerounais, désormais posées comme préalables à la poursuite du dialogue.

Face à cette dérive, le gouvernement a été amené à prendre des mesures visant à restaurer l'autorité de l'Etat et à garantir la sécurité des biens et des personnes, tout en poursuivant le dialogue avec les instances syndicales légalement constituées, reconnues et responsables. Considérant le nouveau contexte, le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais invite les militantes, militants, amis et sympathisants du RDPC et nos compatriotes de bonne volonté dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à relever le défi de la peur et à reprendre le chemin de la vie normale, en vaquant à leurs occupations quotidiennes et habituelles, mais surtout en envoyant leurs enfants à l'école, car tout est mis en œuvre par le gouvernement pour assurer la sécurité, la vie paisible et la tranquillité dans les deux régions.

A cet égard, il invite les militantes, militants, amis et sympathisants du RDPC ainsi que tous nos compatriotes de bonne volonté, d'une part, à appuyer les autorités administratives et de maintien de l'ordre dans leur action pour rétablir la paix, d'autre part, à former des groupes de soutien, de vigilance et de solidarité afin de faciliter le retour et l'accompagnement des élèves et étudiants dans les établissements scolaires et universitaires des deux régions concernées. Pour ce faire, le secrétaire général du Comité central demande aux chefs des délégations permanentes régionales et départementales du Comité central, aux présidentes et présidents des sections, sous-sections, comités de base et cellules RDPC, OFRDPC et OJRDPC de veiller toujours davantage au renforcement de l'encadrement des militantes, des militants et de nos compatriotes dans leurs unités politiques respectives, pour la reprise du cours normal des activités et particulièrement l'accompagnement des élèves et étudiants dans leurs établissements.

Il les invite également à redoubler de vigilance afin de déjouer toutes formes d'action visant à semer la terreur pour décourager et démobiliser les populations. Parallèlement, il demande à l'ensemble des responsables locaux du parti, des militantes, militants, amis, sympathisants et compatriotes de bonne volonté sur l'ensemble du territoire national, de veiller à la préservation de l'unité nationale, en évitant de tomber dans le piège de la désinformation et de l'intimidation distillées par les sirènes de l'apocalypse et les réseaux sociaux, car ce qui fonde la force et la spécificité du Cameroun, c'est bien son identité façonnée à partir de sa diversité socioculturelle, linguistique et géophysique, des valeurs de la République et de notre Histoire.

Enfin, le secrétaire général du Comité central réaffirme le soutien sans faille du RDPC au gouvernement en action, sous l'autorité du J'résident de la République, chef de l'Etat, et sous la conduite du Premier ministre, chef du gouvernement, en vue de trouver des solutions, non seulement aux problèmes posés dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, mais également à l'ensemble des préoccupations des Camerounaises et des Camerounais relatives au développement de toutes les régions du pays ».

Yaoundé, le 20 janvier 2017 Le secrétaire à la Communication (é) Pr Jacques FAME NDONGO