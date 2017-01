Afrique: La dernière de Philippe Doucet ?

Passionné d'Afrique et du Cameroun notamment, Philippe Doucet a fait l'essentiel de sa carrière à Canal Plus. Un autre journaliste français qui va bientôt prendre son repos, c'est Philippe Zickgraph du Service des Sports de RFI. Le grand reporter couvre sa dernière Coupe d'Afrique des nations, selon une source interne à RFI. Grand amateur de foot et de cyclisme, il a aussi couvert plusieurs éditions du Tour du Cameroun, de la Tropicale Amissa Bongo et du Tour du Faso.

Journaliste à Canal Plus, Philippe Doucet, qui couvre sa 14e CAN, songe déjà à prendre sa retraite. Probablement avant 2019. Mais le reporter, l'un des spécialistes du football africain, à la chaîne cryptée, présent à Oyem vendredi dernier, affirme qu'il ne manquera pas celle du Cameroun même s'il est à la retraite.

