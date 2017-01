Cameroun: Compte d'affectation spécial - Un million pour le colloque sur Chantal Biya

La liste des bénéficiaires de ces fonds publics pour le second semestre 2016 est connue.

Le ministre des Arts et de la Culture (Minac) vient de rendre publique la liste des bénéficiaires du compte d'affectation spécial pour le soutien de la politique culturelle (Casspc) au titre du second semestre 2016. Le montant de l'enveloppe est de 211 751 440 Fcfa. Sept catégories sont retenues pour bénéficier de ce fond dont le but est d'encourager la production, la promotion et de la diffusion des arts et de la culture du Cameroun.

Dans la catégorie «Appuis aux festivals, événements culturels et autres arts» qui se taille la part du lion dans cette enveloppe (75.210.720 Fcfa) soixante récipiendaires ont bénéficié du soutien de l'Etat. Parmi eux, le Pr Adolphe Minkoa She. Le vice recteur de l'université de Yaoundé II-Soa chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises a bénéficié de la somme de 1.000.000 Fcfa comme appui à l'organisation d'un colloque dont le thème était «Les droits fondamentaux au prisme de l'action sociale de Madame Chantal Biya».

L'événement qui s'est tenu du 1er au 03 novembre 2016 à l'université de Yaoundé II avait suscité diverses réactions chez les universitaires et le grand public tant sur son opportunité que son financement. Si certains s'interrogeaient sur la nécessité de ces assises, d'autres y voyaient un prétexte pour un détournement de fonds. L'appui aux acteurs de l'art musical est le secteur qui enregistre le plus de bénéficiaires. 113 artistes de ce secteur ont bénéficié des sommes allant de 500.000 à 100.000.000 Fcfa. 35.500.000 Fcfa ont été débloqués pour la catégorie «Appuis au cinéma et à l'audiovisuel».

Les domaines de la littérature et les arts dramatiques quant à eux ont englouti la somme de 12.538.000 Fcfa. Ont également bénéficié du Casspc, les activités telles que l'accompagnement de l'organisation d'obsèques d'artistes disparus, les événements culturels et internationaux, les aides pour les maladies, etc. Pour le premier semestre, l'enveloppe du Casspc était de 331.133.979 Fcfa.