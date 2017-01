Burkina Faso: Majorité présidentielle - l'Unir/PS ne regrette pas sa participation

Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a tenu une rencontre avec les… Plus »

Pour joindre l'utile à l'agréable, l'Unir/PS offre un concert à ses militants, amis et sympathisants avec les artistes Fadal Dey, Sams'k Le Jah, Osciby Jhoan, Petit Docteur, Salif Widga, Iron Bunder, Hamad Rabin, Farel et bien d'autres.

L'autre point d'attraction de ce congrès, c'est le rendez-vous des conférences publiques. Trois panels sont au programme avec des thèmes comme «Le sankarisme : idéologie, doctrine ou mode de gouvernement ? », «Le rôle des sankaristes dans l'insurrection populaire des 30 et 31 octobres 2014» et «Le sankarisme à l'épreuve de la gestion du pouvoir d'Etat».

On annonce la participation des congressistes en provenance des 45 provinces du Burkina Faso, des partis politiques amis de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger, du Mali, du Togo, de la Guinée Conakry, de la France, des Etats-Unis d'Amérique et du Canada.

Ce cadre sera donc un moment de « critique, d'autocritique et d'introspection » pour le parti et sa base. En somme, ce sera un tremplin pour l'Unir/PS de faire un bilan analytique et prospectif de sa décision d'aller à la majorité présidentielle.

Elles ont souhaité se regrouper dans une seule structure et il nous appartient au sommet de leur offrir cette chance de se retrouver à la base et de travailler pour que le sankarisme puisse répondre aux préoccupations de l'heure», a indiqué M. Conombo.

«Les bases des deux partis ont travaillé sereinement sous la Transition et pendant les élections présidentielles, législatives et municipales.

