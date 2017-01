Ile Maurice: Contestation de la demande d'extradition de Soornack - Les débats fixés le 28 février

Le duel se poursuit entre les avocats de Nandanee Soornack et l'Etat mauricien en ce qui concerne la demande d'extradition de la femme d'affaires. L'affaire a été appelée devant la magistrate Adila Hamuth en cour de district de Port-Louis ce lundi 23 janvier. Et les quatre mandats d'arrêt émis à l'encontre de Nandanee Soornack ont été étendus jusqu'au 28 février.

L'avocat de la défense, Me Ashvin Gopee, a pour sa part souligné qu'il conteste toujours la demande d'extension du mandat d'arrêt et l'extradition de la femme d'affaires à Maurice. Ce à quoi le CI Goinden du Central Criminal Investivation Department, contre-interrogé par l'avocat de Nandanee Soornack, devait répondre : «There is no evidence before this court of any extradition proceeding.» Résultat, il y aura des débats sur ces objections le 28 février, après que l'avocat aura communiqué ses «grounds of objection» par écrit.

Le Chief Inspector Goinden a aussi expliqué que les avocats de Nandanee Soornack ont adressé une lettre à l'Attorney General pour l'informer que l'appel a été fixé au 3 février devant la cour de cassation de Rome. L'avocat de la défense a demandé au CI Goinden s'il sait quand le jugement sera prononcé. La réponse de ce dernier : « I cannot tell anything about the appeal. I cannot pronounce on the outcome of the appeal.»

