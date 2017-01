Ile Maurice: Le nouveau gouvernement de Pravind Jugnauth

Le nouveau Premier ministre, Pravind Jugnauth, a constitué son gouvernement après la démission de sir Anerood Jugnauth. Les ministres ont prêté serment au Sir Harilal Vaghjee Hall, à Port-Louis, le lundi 23 janvier. Le Conseil des ministres est désormais composé de 23 membres.

Les députés Eddy Boissezon et Stephan Toussaint, anciens PPS, se sont vus confier un ministère pour la première fois depuis que l'alliance Lepep est au pouvoir. Le démissionnaire du PMSD Alain Wong a, pour sa part, obtenu le portefeuille de l'Intégration sociale.

Le grand absent de cette cérémonie a été Roshi Bhadain. Un siège lui avait pourtant été réservé. Dans un poste sur sa page Facebook à quelques minutes de la prestation de serment, il a déclaré: "My position as 'Minister' became vacant, according to S60(3) of the Constitution when SAJ resigned this morning". L'ancien ministre de la Bonne gouvernance a annoncé la tenue d'une conférence de presse demain, mardi 24 janvier.

Les ministres sont :

Ivan Collendavelloo, Deputy Prime Minister, ministre de l'Énergie et des services publics.

Sir Anerood Jugnauth, ministre 'Mentor', ministre de la Défense et de Rodrigues.

Showkutally Soodhun, vice-Premier ministre, ministre des Terres et du Logement.

Vishnu Lutchmeenaraidoo, ministre des Affaires étrangères.

Yogida Sawmynaden, ministre des Technologies, de l'information et de la communication.

Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun.

Leela Devi Dookun-Luchmun, ministre de l'Education, des ressources humaines, de l'éducation tertiaire et des recherches scientifiques.

Anil Gayan, ministre du Tourisme.

Anwar Husnoo, ministre de la Santé.

Pradeep Roopun, ministre des Arts et de la culture.

Etienne Sinatambou, ministre de l'Environnement.

Mahen Seeruttun, ministre de l'Agro-industrie et de la sécurité alimentaire.

Ashit Gungah, ministre du Commerce et de la protection des consommateurs.

Ravi Yerrigadoo, Attorney General.

Stephan Toussaint, ministre de la Jeunesse et des sports.

Sunil Bholah, ministre des Entreprises et des Coopératives.

Alain Wong, ministre de l'Intégration sociale.

Fazila Daureeawoo, ministre de l'Égalité du genre.

Prem Koonjoo, ministre de la Pêche et des ressources marines.

Soodesh Callichurn, ministre du Travail.

Mahen Jhugroo, ministre des Administrations régionales.

Eddy Boissezon, ministre de la Fonction publique.

Pravind Jugnauth, Premier ministre, ministre des Finances et de l'Intérieur.