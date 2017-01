Burkina Faso: Médias - l'AJB condamne l'agression du journaliste Ali Compaoré

Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a tenu une rencontre avec les… Plus »

Non aux agressions et à l'intimidation des journalistes ! »

Elle exprime sa solidarité à tous les journalistes inquiétés dans l'exercice de leur profession. L'AJB rappelle que tout citoyen burkinabè, a fortiori un journaliste, a le droit de dire ce qu'il pense du président du Faso au nom de son droit à la liberté d'opinion et d'expression, reconnu par notre Constitution et de nombreux autres textes internationaux auxquels le Burkina Faso a librement souscrit.

L'AJB condamne sans réserve ces actes d'agression et d'intimidation répétitifs à l'encontre de monsieur Ali Compaoré. L'AJB apporte son soutien total à monsieur Compaoré ainsi qu'à sa famille et met en garde les commanditaires et exécutants de ces actes d'intimidations et d'agression.

Ali Compaoré a été également victime d'intimidations via par des coups de fil et livré en pâture sur une radio de la place.

En effet, alors qu'il marchait à quelques pas de son domicile, deux jeunes inconnus juchés sur une moto sont arrivés derrière lui et ont menacé de lui «casser les jambes» s'il n'arrêtait pas d'insulter le président du Faso et de lui manquer du respect.

