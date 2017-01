Congo-Kinshasa: Ministère des Affaires Coutumières - Les chefs traditionnels pour le maintien de Venant Tshipasa!

Durant la période de transition préélectorale dans laquelle se situe présentement la République Démocratique du Congo, les chefs traditionnels sont d'avis qu'ils ont un rôle clef à jouer tant pour la paix sociale que pour faciliter la bonne marche du processus électoral. Ainsi l'ANATC a-t-il à cœur de faire la promotion de l'unité nationale et la cohésion nationale ainsi que de la cohabitation pacifique intercommunautaire. Mais, encore, de lancer des activités de sensibilisation auprès des autorités coutumières et aussi de la population. "L'accomplissement harmonieux de ces missions est conditionné entre autres par la mise en place urgente au sein du Ministère des Affaires Coutumières de la Commission consultative de Règlement des conflits coutumiers conformément à l'article 36 de la Loi n)15/015 du 25 août 2015 fixant le statut des Chefs coutumiers ", a relevé l'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelle du Congo dans son mémo. Mwami Mwenda Bantu Munogo Godefroid au nom de son organisation fait remarquer que "l'exercice illicite des fonctions ou prérogatives de chef coutumier est réprimé par la loi conformément au droit commun ". De la sorte, tous les faux chefs doivent être interpellés.

