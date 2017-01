Afrique de l'Ouest: La gambie et son avenir - La balle est dans le camp du président Barrow

Ce qui était attendu de l'intelligentsia africaine, c'était son engagement aux côtés du peuple gambien. Cet engagement a été noté dès les premières heures des dérives de Yahya Jammeh. Quand l'on a constaté qu'il ne supportait pas la contradiction et avait le désir de transformer la Gambie en royaume où tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui devaient prendre le chemin de l'exil ou se retrouver en prison, nous nous sommes mis sur son chemin au nom des valeurs panafricaines et républicaines.

Le combat n'a pas été simple et facile. Certains ont payé au prix de leur vie. Aujourd'hui que Yahya est parti contre son gré, notre mission, nous autres non Gambiens, est terminée et il appartient au peuple et à son Président, Barrow, de relever les défis et de s'attaquer aux urgences économiques, sociales et politiques. Pour réussir une telle mission, le gardien de la constitution gambienne se doit de faire preuve de plus de clairvoyance en mettant en avant la méritocratie dans le choix des personnes qui doivent sortir le pays du chaos dans lequel Yahya Jammeh l'a plongé.

La Gambie, très petite de par sa géographie et sa démographie, regorge d'énormes compétences qui forcent le respect. Ces cadres constitueront le premier levier du développement de la Gambie. Il appartient donc au président Barrow de faire appel à ces cadres et de ne pas céder à la pression des politiciens et hommes d'affaires qui ont la ruse de faire le vide autour des Présidents nouvellement élus pour s'installer confortablement au détriment de l'intérêt général.