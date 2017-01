Afrique: Quarts de finale/Sénégal-Cameroun, la bataille des «lions»

Le Sénégal va affronter le 28 janvier prochain à Franceville, le Cameroun pour les quarts de finale de la CAN 2017. Les «Lions» indomptables ont composté leur ticket après un match nul (0-0) devant le Gabon qui rejoint les trois autres pays hôtes qui ont été éliminés en phase de poules dans une CAN : la Tunisie en 1994, la Côte d'Ivoire en 1984 et l'Ethiopie en 1976. Quant aux Camerounais, ils terminent à la deuxième place du groupe A derrière le Burkina Faso vainqueur (2-0) de la Guinée Bissau.

(Franceville, GABON) : Sénégal-Cameroun ! C'est l'affiche du premier tableau des quarts de finale de la 31ème édition de la coupe d'Afrique des nations qui se déroule présentement au Gabon (14 janvier au 5 février). Un énorme choc entre deux géants d'Afrique qui ne sont jamais fait de cadeaux. Cette affiche rappelle d'ailleurs la finale de la coupe d'Afrique des nations du 10 février 2002 à Bamako au Mali où les «Lions» du Sénégal s'étaient inclinés dans l'épreuve fatidique des tirs au but (3 TAB 2) après 120 minutes de jeu (0-0). Ironie de l'histoire, c'est l'actuel sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, aujourd'hui sur le banc, qui avait manqué le dernier penalty qui avait permis au Cameroun d'être sacré Champion d'Afrique.

Les «Lions» indomptables s'étaient alors offerts leur quatrième titre continental après ceux de 1984, 1988, 2000. Par la même occasion, ils avaient gardé l'ancien trophée.

Dix années, auparavant, les Camerounais avaient brisé le rêve de tout un peuple lors de la seule et unique CAN que le Sénégal avait organisé en 1992. Un après midi du 19 janvier 1989, dans un stade de l'Amitié, ancêtre du stade Léopold Sédar Senghor, plein à craquer, Ernest Ebongué, avait attendu la 89ème pour crucifier les «Lions» et les éliminer de leur CAN. Le Sénégal mettra du temps à se remettre.

Pourtant deux années avant, la bande à Jules François Bocandé avait battu (2-0) en phase de poules, le Cameroun grâce à Mamadou Diallo (45ème min) et Moussa Ndao (56ème min). C'était à Annaba (Algérie 1990).

La toute dernière confrontation officielle entre les «Lions» indomptables et les «Lions» du Sénégal a tourné à l'avantage de ces derniers. C'était lors des éliminatoires de la CAN 2012 en Guinée Equatoriale. Grâce à un coup de patte de Demba Bâ dans les ultimes secondes des arrêts de jeu, Samuel Eto'o et sa bande vont s'incliner (1-0). Lors de la phase retour, l'arbitre du match l'Angolais Martins de Carvalho Helder prend faits et causes pour les Lions indomptables en leur offrant honteusement un penalty. Mais cet après-midi là, le Sénégal avait dans ses camps, un certain Bouna Coundoul. La suite est connue de tous ! Rendez-vous le 28 janvier au stade de Franceville pour une nouvelle bataille entres «Lions».

