Sénégal: Aliou Cissé, Sélectionneur du Sénégal - «C'est l'occasion pour les remplaçants de s'éxprimer»

Une place en quarts de finale avant l'heure, la première place aussi assurée, Aliou Cissé aborde le match contre les Fennecs d'Algérie, au stade de Franceville, avec une grande sérénité. D'ailleurs, le sélectionneur des «Lions» a déjà annoncé qu'il y aura des changements dans la composition de son 11 de départs. Toutefois, l'ancien capitaine des «Lions» a tenu à préciser que le Sénégal ne va pas se présenter en victime expiatoire. Il attend bien confectionner la meilleure équipe compétitive possible pour battre l'Algérie et s'offrir un grand chelem comme ce fut le cas lors des éliminatoires.

Comment préparez vous ce match contre l'Algérie ?

Comme d'habitude. Nous avons toujours bien préparé nos matches. Ce sera la même préparation que lors de deux précédentes rencontres. Notre philosophie est de jouer les matches pleinement les uns après les autres. Même si nous sommes qualifiés, je vais demander à mes joueurs d'être concentrés, de jouer le jeu contre cette belle équipe de l'Algérie.

Le Sénégal avait été battu par les Fennecs en 2015 à la CAN et en match amical dernièrement. Avez-vous reconnu cette équipe ?

L'Algérie reste toujours l'Algérie. C'est une grande équipe. Nous les avons rencontrés en match nul (victoire de l'Algérie, 1-0). C'était un très bon match. Entre temps, le sélectionneur a été limogé, mais le groupe reste le même. Je reste persuadé que l'Algérie est une grande équipe. Le fait d'avoir raté leur début dans cette compétition ne signifie pas qu'ils sont éliminés. Ils restent en course, par conséquent, il faut continuer à les respecter.

Vous êtes non seulement pas qualifiés pour les quarts, mais vous êtes assurés de terminer premiers du groupe. Peut-on s'attendre à une revue d'effectif pour éviter les suspensions et avoir une meilleure récupération des «cadres» ?

Oui ! Avec cette qualification, le troisième match peut servir à changer certaines choses. Nous disposons d'un groupe de 23 joueurs qui sont tous potentiellement titulaires. C'est l'occasion de passer de la parole aux actes et permettre à ces garçons qui n'ont pas de temps de jeu, de pouvoir s'exprimer. Mais, dans tous les cas de figure, le Sénégal mettra en place une équipe compétitive contre l'Algérie. Mais, il y aura quelques changements.

Les cartons font aussi partie du football. Quand on est défenseur, on est amené à les prendre. Un joueur ne peut pas rentrer sur le terrain en pensant à ne pas prendre de carton. Mais, il faut quand même que nous puissions trouver le juste équilibre. J'ai une équipe avec des garçons qui sont capables de reculer d'un cran, qui sont capables de passer de milieu de terrain en défense centrale. Nous avons aussi des garçons qui ont une formation de défenseur central, mais qui sont aussi capables de jouer sur les côtés. Nous allons présenter une équipe très équilibrée.

La dernière victoire du Sénégal contre l'Algérie remonte en 2001 lors des éliminatoires de la coupe du monde 2002. Mais, jamais les «Lions» n'ont parvenu à battre cette sélection en phase finale de coupe d'Afrique. Cet état de fait peut-il vous poussez à vouloir réaliser le Grand Chelem en phase de poule comme ce fut le cas lors des éliminatoires de cette CAN ?

Effectivement, nous avions battu l'Algérie en 2001. Mais, je ne me souviens plus qu'on les ait ensuite battu. Ce qui démontre encore une fois, les difficultés que nous avons contre cette équipe. Par ailleurs, il faut relever que les matches Sénégal-Algérie, sont des classicos. Ce sont de grands rendez-vous de football africain. Tout le continent regardera le match demain (ce soir, Ndlr). Voilà pourquoi, il est important de jouer ce match là et le gagner. Le cas échéant, on passera de six à neuf points. Donc, c'est un grand défi. Mais, il ne faut surtout pas s'attendre à un match facile contre l'Algérie parce que c'est une bête blessée. J'ai des amis algériens. Je sais qu'ils ont une fierté et un orgueil.

Comment faites-vous pour motiver vos joueurs pour qu'ils livrent un match de coupe alors que la qualification et la première place sont déjà acquises ?

Nous allons essayer de bien rentrer dans le match comme nous avons fait depuis le début de la compétition. Il n'y aura pas de relâchement sous le prétexte que nous sommes déjà qualifiés. Si nous étions dans une autre situation, la motivation et la concentration allaient être là. J'ai des joueurs professionnels. D'ailleurs pour mieux préparer le match des quarts, c'est aussi de bien aborder ce match contre l'Algérie. Il faut bien le jouer parce que c'est très important pour le capital-confiance et puis les choses peuvent aller très vite dans le football.

Le Sénégal a été éliminé par l'Algérie à ce stade de compétition en 2015. Pensez-vous aussi à prendre votre revanche en l'éliminant ?

2015 est passée, il y a deux ans. Dans mon esprit, je ne suis pas animé par une revanche. Il n'y a pas de revanche à prendre. C'est un match de football, je n'ai pas envie que mes joueurs rentrent sur la pelouse avec un état d'esprit de revanchards. Le contexte a changé, les joueurs et les sélectionneurs aussi ont changé. Nous avons à cœur de jouer le match en tout cas et de le gagner. Nous savons que nous avons fait de très belles choses, mais ce n'est pas le moment de rester dans l'euphorie. Le plus dur d'ailleurs reste à venir avec les matches couperets. Désormais, le plus important pour nous, c'est de passer le cap des quarts de finale.

Quelle différence faites vous entre Aliou Cissé qui a joué deux CAN (2002 et 2004) et l'entraîneur ?

Les choses sont différentes. Les niveaux ont beaucoup monté, les équipes sont encore meilleures. Les schémas tactiques deviennent de plus en plus rigides. Les équipes sont plus organisées. Ce n'est plus la même chose. Avant, l'hiérarchie était respectée. Les grandes nations de football restaient les grandes nations. Mais aujourd'hui, tout le monde est capable de tenir tête à tout le monde. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a plus de petites équipes, plus de petits matches. Même si vous avez de très grands joueurs qui évoluent en Europe, vous pouvez être accrochés par des sélections dotées de joueurs quasi-inconnus. C'est ça le charme du football et de cette CAN là. Tant mieux pour tous parce que ce sont les joueurs africains et le football africain qui y gagnent.

Entre une sélection ouest-africaine (Guinée-Bissau ou Burkina Faso) ou une de l'Afrique centrale (Cameroun ou Gabon), laquelle préfériez vous jouer en quarts de finale ?

Je n'ai aucune préférence. A ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. De toutes les façons pour atteindre les objectifs d'aller le plus loin possible, il faut s'attendre à battre tout le monde. Depuis deux ans, nous travaillons pour ça. Nous sommes aussi attendus à tous les matches. C'est très intéressant pour nous et pour les joueurs.

Certains observateurs voient au Sénégal le futur vainqueur du trophée. Qu'en dites-vous ?

Inch Allah. De génération à génération, notre pays a toujours eu de très grands joueurs pour remporter le trophée. En vain. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a une grande différence. En tout cas, je sens que mes joueurs veulent cette coupe. Ils sont motivés. Ils ont envie d'écrire leur propre histoire. Depuis le début de cette conférence de presse, on ne me parle que de l'équipe de 2002. Il leur appartient de faire oublier cette génération là. Pour y arriver, il faut encore aller plus loin. Atteindre la finale et surtout décrocher le titre continental.

Le cas Mame Birame Diouf

Je suis content de la prestation de Mame Birame Diouf. Il se retrouve dans l'identité que je voudrais pour cette équipe du Sénégal. Il est généreux. Il travaille pour l'équipe. Il est dans le pressing. Il joue beaucoup pour ses coéquipiers. Si on se procure autant d'occasions, c'est parce que Mame Birame Diouf a créé des brèches par ses appels. Il est aussi capable le dos au but de recevoir les balles. Maintenant, il est aussi vrai, ce qu'on attend le plus souvent d'un attaquant, c'est qu'il marque des buts. Mame Birame Diouf va en marquer. Je suis plutôt content de ce qu'il fait.

Infirmerie

Nous avons quelques garçons qui sont à l'infirmerie. C'est le cas de Sadio (Mané) qui a reçu un coup. Mais, il n'y a rien de grave.

Parlons-nous de Diao Baldé Keïta ?

C'est une pépite. C'est un jeune joueur qui a une marge de progression. Je reste persuadé qu'il fera bientôt partie des grands joueurs. Il fait de très belles choses avec le Sénégal. Avec la Lazio aussi. Nous avons eu la chance de le récupérer au mois de mars. Beaucoup de gens ne le connaissent pas encore. Mais, il a tout d'un futur grand joueur. Ça, c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas qu'il brûle les étapes. Il faut qu'il y aille petit à petit pour ne pas trop se mettre la pression. Souvent, quand on est jeune, on mélange trop les choses. A l'image de Sadio Mané, Diao Baldé Keïta sera un futur grand.