Afrique: Sénégal vs Algerie, à 19h au stade de Franceville - Place aux «coiffeurs»

«Il y aura des changements sur le 11 de départs» face à l'Algérie. Cette déclaration est d'Aliou Cissé. Face à la presse hier, dimanche 22 janvier, le sélectionneur national du Sénégal a clairement indiqué qu'il entend mettre ses «Cadres» au repos. Même s'il s'est empressé de préciser que son équipe sera assez compétitive pour faire face à l'Algérie qui n'a plus son destin entre ses mains. Place donc aux «Coiffeurs» face à Riyad Mahrez et compagnie.

C'est une sélection algérienne au bord du précipice que le Sénégal va affronter ce soir (20h, locale ; 19h GMT) au stade de Franceville pour le compte de la troisième et dernière journée des phases de poule de la coupe d'Afrique des nations qui se déroule présentement au Gabon (14 janvier au 5 février).

Les «Fennecs» n'ont autre choix que de battre les «Lions» sinon rentrer au bercail. Pis, une victoire ne les qualifierait même pas en quarts, puisqu'il faut que les Warriors du Zimbabwe réussissent la même performance contre les «Aigles» du Carthage déjà relancés dans la course après leur victoire (2-1) dans le derby maghrébin.

Avec un seul point au compteur, les coéquipiers de Riyad Mahrez, ballon d'or africain 2016 n'ont donc plus leur destin en main face à une équipe sénégalaise qui est non seulement qualifiée mais aussi assurée de terminer à la tête de la poule B. Ce, quelque soit le résultat de l'autre match du groupe devant opposer le Zimbabwe à la Tunisie à la même heure au stade de l'Amitié de Libreville.

Vers une revue d'effectif

La qualification du Sénégal a tué l'enjeu de la troisième journée face à l'Algérie. Ou presque ! Aliou Cissé qui est assuré de qualification et de la première place du groupe va effectuer une revue de son effectif et laisser certains «cadres» au repos. La «finale» tant attendue n'aurait donc pas lieu. Même si les «Lions», en à croire à leur discours, entendent réaliser un grand chelem comme ce fut le cas lors des éliminatoires. Aliou Cissé ne crache pas non plus sur ce challenge. «Nous allons mettre une équipe compétitive pour battre l'Algérie», a-t-il déclaré en conférence de presse hier, au stade de Franceville.

Seulement ici, les enjeux sont ailleurs. Ils sont au niveau des quarts de finale. Par conséquent, le Sénégal ne devrait vendanger son avantage. Mettre les «Coiffeurs» ne seraient pas synonyme de sous-estimer les «Fennecs».

Pour rappel, en 2002, feu Bruno Metsu qui avait lui aussi, réussi à composter son ticket pour les quarts après les victoires contre l'Egypte (1-0) et la Zambie (1-0) avait aligné les remplaçants face à la Tunisie alors qu'il n'était même pas assuré de la première place. A l'époque, certains observateurs avaient constaté son choix sous le prétexte qu'il fallait mettre l'équipe type pour parer à toute éventualité, surtout éviter un quart de finale contre l'Ogre camerounais, futur vainqueur du trophée.

Mais, les «Coiffeurs» d'alors avaient tenu bon en contraignant à l'échec (0-0) les «Aigles» du Carthage. Ce qui avait permis au Sénégal d'arriver en quarts avec des joueurs plus frais physiquement. L'infirmerie s'était aussi vidée.

Aliou Cissé attend donc «cloner» son sélectionneur d'alors. Surtout pour éviter des suspensions en quarts. D'autant plus que trois joueurs-clés sont sous cette menace. Il s'agit de Kalidou Koulibaly, Cheikh Mbengue et de Cheihkhou Kouyaté.

CONFRONTATIONS SÉNÉGAL-ALGERIE : 11 victoires des «Fennecs» contre 4

(Franceville, GABON) - Les matches Sénégal-Algérie remontent aux années 1970. La première confrontation a eu lieu en 1977. C'était un match amical que les «Fennecs» avaient remporté sur la marque de (2-0), grâce à des buts de Bencheikh et de Fergani. Au total, les deux pays vont s'affronter 20 fois toutes compétitions confondues dont 10 en matches officiels et 10 en matchs amicaux. Les Fennecs passent largement devant les «Lions» avec 11 victoires pour les Algériens contre quatre seulement pour les Sénégalais. La dernière victoire du Sénégal devant l'Algérie remonte aux éliminatoires de la coupe du monde «Afrique du Sud 2010». Une performance (1-0) réalisée en 2008 au stade Léopold Sédar Senghor. Les «Lions» vont d'ailleurs s'incliner à Blida (3-2). Il faut aussi faire remarquer que le Sénégal n'a jamais battu l'Algérie dans une phase finale de coupe d'Afrique.

Les deux rencontres se sont soldées par des victoires des Fennecs. D'abord lors de la CAN 1990 où le Sénégal s'était incliné (2-1) en demi-finale avec des buts de Menad et Amani. Ensuite, lors de la dernière CAN en Guinée-Equatoriale, les «Lions» avaient encore perdu (2-0) avec des buts de Mahrez et de Bentaleb. Cette fois, c'était en phase de poule. Rendez vous ce soir au stade de Franceville à partir de 19 heures GMT pour voir si les «Lions» seront capables de faire démentir l'adage qui voudrait qu'il n'y ait jamais deux sans trois.

Le duel Sadio Mané-Riyad Mahrez n'aura pas lieu ?

Le match Sénégal-Algérie, c'est aussi le duel entre Riyad Mahrez et Sadio Mané. A la fin du mois d'avril de l'an dernier, l'Algérien avait été désigné meilleur joueur du championnat anglais par ses pairs, lors d'une cérémonie officielle de remise des prix à Londres. Une consécration du joueur de Leicester, grand artisan de l'excellente saison des Foxes, qui ont fini par décrocher le premier titre de champion de leur histoire, que le feu-follet des «Lions» a regardé à travers le petit écran.

A quelques jours aussi du démarrage de la CAN 2017, l'artiste algérien avait coiffé à nouveau le chouchou du football sénégalais pour le titre du Ballon d'or africain décerné par la Confédération africaine de football à Abuja au Nigéria. Sadio Mané va se contenter de son 3ème BOS (Ballon d'or Sénégal) de l'Association Nationale de la Presse Sportive du Sénégal (ANPS). Mais aussi du joueur de Liverpool du mois d'août. Ce, après ses performances contre Arsenal, Burton Albion et Tottenham. Avec 77% des voix, l'international sénégalais avait écrasé la concurrence, puisque le deuxième du classement, Philippe Coutinho, n'a lui obtenu que 11% des votes. "Je remercie tous les gens qui ont voté pour moi car je travaille dur tous les jours et ce prix a une grande signification pour moi. Je remercie les fans qui reconnaissent mon travail. Je veux continuer de donner le meilleur de moi à chaque entraînement et chaque match."

"Je remercie aussi mes coéquipiers, sans qui je ne pourrais jouer comme cela. Je suis sûr qu'avec l'équipe que l'on a, on peut rendre les fans heureux cette saison", avait-il déclaré.

Reste maintenant à savoir si Aliou Cissé va aligner son meilleur joueur face à la star du football algérienne. Rien n'est encore sûr. D'autant plus que Sadio Mané a été touché lors du match contre le Zimbabwe.

INFIRMERIE DE L'ALGERIE : Raïs Mbolhi et Hilal El Soudani out, Brahimi et Ramy Bensebaini incertains

Le gardien de buts Raïs Mbolhi (genou) et le milieu de terrain, Hilal El Soudani ne devraient pas prendre part à la rencontre devant opposer ce soir (19h, GMT), les «Lions» du Sénégal aux «Fennecs» d'Algérie. Ils sont tous les deux forfaits selon le sélectionneur belge, qui faisait face à la presse hier, dimanche 22 janvier, au stade de Franceville.

Georges Leekens a confié par la même occasion que Yacine Brahimi et Ramy Bensebaini sont «incertains» pour ce match. "Bensebaini a été touché au même endroit (Tendon d'Achille) que pour sa précédente blessure et les chances de le voir participer à la rencontre face au Sénégal sont quasi nulles. Face à la Tunisie, il a joué blessé et s'est très bien débrouillé", a annoncé M. Leekens.

Rappelons que l'Algérie a l'obligation de battre le Sénégal et par la même occasion prié que le Zimbabwe prenne le dessus sur la Tunisie qui s'est relancée grâce à sa victoire dans le derby maghrébin.

IDRISSA GANA GUEYE, MILIEU DE TERRAIN DES «LIONS» : «Il nous reste quatre matches pour écrire notre histoire»

Le milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Guèye respecte l'œuvre accomplie par ses ainés en 2002. Pour l'ancien sociétaire du Diambars de Saly, sa génération n'envisage pas d'effacer Diouf et Cie qui, selon lui, ont à jamais, marqué l'histoire du football sénégalais. Il appartient plutôt à sa génération d'écrire la leur. Il a fait une telle déclaration hier, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match à côté de son sélectionneur Aliou Cissé.

«Entre joueurs, nous nous discutons beaucoup. Mais, nous ne pensons pas effacer la génération 2002 parce que ce qu'elle a fait pour le Sénégal, ça va rester à vie. Il nous appartient à nous, nouvelle génération, d'écrire notre histoire», a déclaré le sociétaire d'Everton. Et d'ajouter : «Nous l'avons déjà bien démarré avec les quarts de finale. Mais le chemin est encore long. Il nous reste quatre matches qu'il faudra jouer à fond».

Interpellé sur la rencontre contre l'Algérie qui les avait éliminé à la CAN 2015 et battu récemment en match amical, Idrissa Gana Guèye répond : «Nous avons préparé ce match comme les autres. Nous sommes concentrés, sérieux etc. Il est hors de question qu'on se relâche d'ailleurs. Le coach est là pour veiller à tout ça».

«Je peux mieux faire»

Le milieu de terrain des «Lions» qui avait avoué n'être pas à 100 % de ses moyens, a confié qu'il peut toujours mieux faire. «Je ne sais pas à combien de pourcentage je suis au niveau de ma forme. Tout ce que je sais, c'est que je peux faire beaucoup mieux, l'équipe aussi. Nous essayons de tout faire pour être en forme pour le prochain match», a-t-il soutenu. Il a également révélé personnellement avoir été «mieux» lors du deuxième match (face au Zimbabwe) que contre la (Tunisie) où il a été transparent. Mais, s'est-il empressé d'ajouter, «sur l'ensemble des deux matches, nous en sommes bien sortis avec deux victoires».

Sur les Fennecs, il dira : «Tout le monde connaît cette équipe algérienne. Je les connais aussi pour les avoir joué deux fois», mais que chaque match a sa vérité.

Idrissa Gana Guèye s'est aussi prononcé sur la chaleur et l'humidité qui s'abattent actuellement sur Franceville. «Il fait chaud et humide. Donc, jouer à 20 heures nous permet de mieux récupérer», relève-t-il.

«Mais, on est en Afrique quand même, le prétexte de la chaleur ne peut pas prospérer. Il faut gagner tous les matches pour atteindre nos objectifs. Nous ne sommes pas là pour des vacances. Que ce soit Algérie ou une autre équipe, ça reste un match qu'il faut gagner», a-t-il conclu.

GEORGES LEEKENS COACH DE L'ALGERIE : «Ce sera un match à 200 à l'heure pour nous... »

Comment vous avez préparé ce match important contre le Sénégal ?

On le prépare très bien. Même si on est déçus après notre 2ème match perdu contre la Tunisie (2-1). Mais, nous mettrons tout cela de côté pour recharger nos batteries. J'ai toujours dit que le Sénégal est une bonne équipe. Même avant la Can. Maintenant, on a une chance de se qualifier. Mais aussi infime qu'elle est, on fera tout pour la prendre. On espère y arriver. On est bien prêts.

Vous voulez dire que vous êtes toujours maître de votre destin ?

On espère. Je sais que mon boulot est de travailler et j'ai toujours dit que mon rôle est de bien faire. C'est un défi avec l'Algérie et dans ce match, c'est de revenir en force. On va essayer de trouver la même efficacité car, on a souvent perdu sur des détails. Je ne crois pas au miracle. Mais, au travail en profondeur. Donc, je ferai l'essentiel pour aider l'équipe à y parvenir.

Vue la situation de votre équipe, est-ce que la méthode Leekens a été bien comprise par tes joueurs?

J'ai une certaine expérience qui me fait croire que pour devenir une bonne équipe, il faut travailler longuement. A cet effet, on va retrouver une bonne efficacité. L'Algérie sera une bonne équipe, une grande équipe dans un proche avenir.

Après deux matchs difficiles, peut-on s'attendre à des changements dans votre groupe ?

Brahimi ne s'est pas entrainé hier, il était au trot. Soudani avait des soucis et il ne va pas jouer. Le gardien Mbolhi non plus. Donc, on va vers des changements à coup sûr. Je n'ai jamais dit que nous ne pouvions pas gagner contre le Sénégal. Même si cette équipe peut battre tout le monde. Mais nous aussi on peut battre tout le monde. Je ne vais jamais bruler un joueur, jamais les critiquer. J'ai beaucoup de respect pour le Sénégal. On a envie d'avoir du succès demain.

Si l'Algérie est éliminée, qui sera responsable ?

Nous serons tous responsables en tant que groupe et pays. Mais pour ce match, les changements tactiques seront encore de mise. On s'est bien préparés, mais la Tunisie s'est bien placée et nous a gênés. Je déteste de perdre un match de football. Mais, on doit accepter certaines douleurs et travailler à les faire oublier. Donc, ce match contre le Sénégal, on le jouera pleinement. Quand on ne gagne pas, on ne peut pas être content. Dans le football, c'est un éternel recommencement, on fait des changements mais l'adversaire aussi. Il faut être mentalement prêt. Donc, ce sera un match à 200 à l'heure pour nous.