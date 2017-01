Algérie: Le Fonds des énergies renouvelables régi par deux nouveaux arrêtés (JO)

Le même texte fixe aussi les conditions et les critères d'octroi des avantages du Fonds concernant la catégorie des projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables et de la cogénération.

Quant au second arrêté interministériel, il porte sur les modalités de suivi et d'évaluation de ce Fonds spécial.

Quant aux dépenses à engager par ce Fonds, elles sont destinées notamment aux projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération, aux projets de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, aux achats d'équipements et aux actions de formation.

Pour ce qui est de la maîtrise de l'énergie, les recettes proviennent essentiellement des subventions de l'Etat et des produits respectivement de la taxe sur la consommation nationale de l'énergie et des taxes sur les appareils énergivores.

Alger — Deux arrêtés interministériels ont été publiés dans le Journal officiel no 2 (2017) pour définir les sources de financement et les dépenses du Fonds pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération, ainsi que les modalités de son évaluation.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.