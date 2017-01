Algérie: L'importation des équipements électroménagers et électroniques à haute consommation énergétique interdite à l'avenir

Des campagnes régulières sont organisées en vue de sensibiliser le plus grand nombre possible d'usagers de la route sur l'intérêt de cette énergie "économique et amie de l'environnement", et partant atteindre l'objectif d'un million d'usagers, a-t-il informé.

"Le projet de passage de la société algérienne d'une ère de gaspillage de l'électricité à une ère de rationalisation de sa consommation, est tributaire de deux conditions, qui sont l'adoption de technologies propres à faible consommation énergétique, et le changement du mode de vie des gens, tant à la maison, au bureau et même dans la rue", a, encore, soutenu ce responsable.

"On oeuvrera, à l' avenir, en vue d'interdire l'importation des équipements électroménagers et électroniques à haute consommation énergétique", a indiqué Bouzeriba, dans une déclaration à l'APS, en marge d'une journée technique sur la réduction de la facture d'électricité.

Blida — Le Directeur général de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), Mohamed Salah Bouzeriba a annoncé, lundi à Blida, l'interdiction à l'avenir de l'importation des équipements électroménagers et électroniques à haute consommation énergétique.

