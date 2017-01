Congo-Kinshasa: Manifestations de décembre - Fabrice Puela demande la prise en charge des obsèques des victimes

L'opposant Albert Fabrice Puela, député national et membre de la Dynamique de l'opposition, demande aux autorités nationales et provinciales de prendre en charge les obsèques des personnes décédées lors des manifestations des 19 et 20 décembre.

Selon l'ONU, ces manifestations organisées pour demander le départ du président Kabila avaient fait 19 morts.

Fabrice Puela demande aux autorités congolaises d'organiser « des funérailles dignes pour ces compatriotes décédés pour la défense de la patrie et le respect de la constitution ».

Il se dit opposé à toute démarche visant à enterrer dans l'anonymat ces personnes.

Des corps dans les morgues

D'après l'ONG « Forum des défenses internationaux des droits humains pour l'éducation et le développement intégral du Congo », au moins huit corps des victimes des manifestations des 19 et 20 décembre traînent et se décomposent dans les morgues de Kinshasa.

Faute de moyens, les familles de ces victimes avaient lancé un SOS aux autorités nationales pour qu'elles prennent en charge les funérailles de leurs proches.

Pour sa part, le ministre provincial des affaires sociales, Vital Kabuiku, indique avoir reçu des instructions du gouverneur de la ville pour remettre à chaque famille des victimes 3 millions de francs congolais (2 500 USD) afin qu'elles organisent des obsèques de leurs parents décédés.

Cette contribution du gouvernement provincial interviendra au courant de cette semaine, a-t-il précisé.