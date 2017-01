Maroc/Cote d'Ivoire: CAN 2017 - Renard veut être parfait techniquement face aux Eléphants

C'est le match de la peur lors de cette troisième et dernière rencontre du groupe C de la CAN 2017. Le Maroc, deuxième avec 3 points, s'apprête à affronter la Côte d'Ivoire, troisième. Avec une longueur de retard les coéquipiers de Serge Aurier n'ont plus le choix. Ils vont devoir remporter cette rencontre pour espérer poursuivre l'aventure lors cette CAN 2017. Après s'être inclinés face à la République Démocratique du Congo, les hommes d'Hervé Renard ont su relever la tête pour s'imposer face au Togo et s'offrir une « finale » face aux Eléphants. Une rencontre au sommet entre deux candidats au titre.

« La Côte d'Ivoire a toujours pour habitude de rentrer doucement dans un tournoi comme celui-ci. J'ai revu le match contre la RDC, je pense qu'ils pouvaient espérer beaucoup mieux qu'un match nul, surtout en 2ème mi-temps. Après c'est l'efficacité qui n'a pas été au rendez-vous, a analysé Renard. Il ne faut pas s'inquiéter pour eux, ils seront présents. Si on n'est pas parfaits techniquement, ce match sera compliqué », a-t-il prévenu, tout en rappelant que non seulement cette équipe est « championne d'Afrique en titre » mais qu'elle a aussi disputé « trois finales en 10 ans » et les « trois dernières Coupe du monde ».

Au pied du mur avant la 3ème journée de la CAN 2017, la Côte d'Ivoire sera dans l'obligation de remporter sa confrontation face à son ancien sélectionneur, Hervé Renard, pour espérer soulever le trophée pour la deuxième fois d'affilée. Malgré un visage séduisant affiché face au Togo, le Maroc n'est jamais parvenu à s'imposer face à aux Eléphants lors de leurs six dernières confrontations.