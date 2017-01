Mali: CAN 2017 - Même éliminé, l'Ouganda toujours dangereux pour Giresse

On constate une recrudescence des actes de violences au nord et au centre du Mali contre l'armée malienne et les… Plus »

«On sait très bien qu'en ayant perdu les deux premiers matches, ils ne vont pas abandonner. La certitude, c'est qu'ils seront sur le terrain pour faire le maximum», a prévenu le technicien français. «Pour eux être ici, c'était déjà un formidable résultat et donc ils ne braderont pas à coup sûr ce troisième match. Je crois qu'ils méritent le respect par rapport a ce qu'ils font et certainement ce qu'ils feront encore», a-t-il ajouté.

Après un nul contre l'Egypte et une défaite contre le Ghana, le Mali a encore des chances de se qualifier pour les quarts de finale de la CAN 2017. Mais encore faut-il que les Aigles battent l'Ouganda mercredi. Un match loin d'être facile pour Alain Giresse, le coach malien. D'après lui, ce n'est pas parce que les Cranes sont déjà éliminés qu'ils se laisseront faire.

