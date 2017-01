Algérie: Rennes - Raïs M'Bolhi réagit à son transfert

On annonçait ce matin la signature de Raïs M'Bolhi à Rennes. Actuellement à la CAN 2017 avec l'équipe d'Algérie, le gardien des Fennecs s'est engagé avec le club breton pour 18 mois.

« Revenir en France et me rapprocher de ma famille me fait très plaisir », a-t-il réagi à son transfert sur le site officiel du club français. « La Ligue 1 fait partie des meilleurs championnats européens. Le Stade Rennais F.C. est un club sérieux, qui joue le haut de tableau chaque saison et cherche à se faire une place parmi les grands clubs français. C'est un honneur pour moi que d'avoir la chance de travailler au côté de Benoit. Je connais très bien Mehdi (Zeffane) et Ramy (Bensebaini), on a souvent été en contact, c'est rassurant de savoir qu'ils sont là pour mon intégration. Lorsque Christian est venu vers moi pour me proposer de rejoindre le club, je n'ai pas hésité, il n'y a pas eu de doute de mon côté », a ajouté M'Bolhi.