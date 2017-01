Cote d'Ivoire: CAN 2017 / Dussuyer - « Personne n'a envie de rentrer »

La Côte d'Ivoire et le Maroc seront à couteau tiré, ce mardi, à l'occasion du dernier match de la poule C de la CAN 2017, au Gabon. Entrés timidement dans la compétition face au Togo (0-0), Serge Aurier et ses coéquipiers sont allés chercher un nouveau nul (2-2) devant une séduisante RD Congo, et se retrouvent dans l'obligation de gagner pour voir les quarts.

« Mardi, comme je l'ai dit aux joueurs on joue un huitième de finale. On est conscient que c'est un match couperet », a déclaré Dussuyer, à la tête du tenant du titre.

Une situation que les Ivoiriens avaient déjà dû affronter il y a deux ans après deux journées, avant de se qualifier en dominant le Cameroun sur la plus petite des marges. Supérieur sur le papier mais peu convaincant collectivement depuis le début de la CAN 2017, le champion en titre fera-t-il encore jouer son expérience pour s'en sortir ?

« Au fur et à mesure de la compétition, on est monté en puissance. C'est positif. C'est quelque chose qui doit nous booster. Personne n'a envie de rentrer à la maison, il faudra tout donner. Cela va se jouer au mental, sur la concentration, la rigueur, a souligné le technicien français. C'est un match avec une grosse pression, mais elle est des deux côtés. Le Maroc ne devra pas perdre », a-t-il ajouté, tout en pointant les points forts de son adversaire comme sa « bonne maîtrise collective » et sa « défense solide ».

Une élimination serait une véritable déception pour le peuple ivoirien, surtout que leur équipe a été sacrée, en 2015, championne d'Afrique et un des grands favoris de la CAN 20171. La rencontre s'annonce difficile pour les Eléphants car le coach marocain, Hervé Renard, les connait bien pour les avoir fait monter sur le toit de l'Afrique, lors de la CAN 2015...